Inflación y actividad económica: los pronósticos y qué se puede esperar hacia adelante

Camilo Tiscornia, economista y director de la consultora C&T Asesores Económicos, analizó el actual panorama económico de la Argentina, atravesado por una inflación que no logra perforar el 2% y una actividad económica que muestra síntomas de entrar en una recesión técnica.

Inflación de octubre

De acuerdo con el INDEC, durante el décimo mes el costo de vida tuvo una suba de 0,3 puntos porcentuales hasta el 2,2%. Tiscornia señaló como principal factor el cambio que implementó el Gobierno en la Zona Fría.

En ese sentido, sostuvo que hay que mirar el IPC desde distintas regiones, dado que no todas sufrieron una aceleración marcada. "Si lo abrís por regiones, vas a encontrar una dispersión muy grande en los resultados, que van desde el 2,5% hasta el 1,5%", dijo en declaraciones radiales.

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Tal como contó, el mapa económico del país dejó en evidencia que la presión sobre los bolsillos fue significativamente más intensa en el centro y el sur de la Argentina.

A su vez, remarcó la desaceleración de la inflación núcleo, que fue del 1,5%, y adelantó que para noviembre quedaría un rezago de 0,1% de la Zona Fría que impactaría en el costo de vida a nivel nacional.

Actividad económica: ¿recesión o no?

En cuanto al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el economista comentó que sus estimaciones arrojan una mejora en la medición mensual, superior al 1%, y sostuvo que hay que analizar el panorama general y no ir mes a mes.

También explicó que la caída marcada de julio (-2,8% mensual) resulta "muy difícil de explicar y de encontrar una explicación razonable".

"La imagen general es que la actividad económica está bastante floja, no es ninguno de los dos extremos: ni una recesión ni un boom", expresó, y agregó que se ve "una perspectiva de mejora".

Sin embargo, indicó que la incertidumbre y el ruido político van a seguir tallando de acá hacia el día de las elecciones presidenciales, por lo que la economía quedaría sometida a un vaivén constante.