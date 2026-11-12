Microcentro: un informe revela cuál es la situación de los comercios según las calles y los rubros

El microcentro de Bahía Blanca mantiene un elevado nivel de ocupación comercial, aunque el panorama presenta diferencias significativas según la calle y el rubro. Así lo refleja un relevamiento realizado por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca (CCIS), que durante la tercera semana de octubre censó 532 establecimientos distribuidos en diez ejes comerciales de la ciudad.

De acuerdo con el informe, 494 locales se encontraban ocupados, lo que representa el 93% del total, mientras que los 38 restantes estaban desocupados. Estos últimos equivalen al 7% de los establecimientos relevados.

Sin embargo, al analizar el comportamiento de cada arteria aparecen algunas señales de alerta. Yrigoyen y San Martín presentan los mayores índices de desocupación. En particular, sobre Yrigoyen el 12% de los locales no registraba actividad comercial. En contrapartida, Alsina, Soler y O'Higgins exhibían los menores niveles de vacancia.

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Entre los establecimientos desocupados, el 55% se encontraba vacante, el 34% estaba en alquiler o venta y el 11% restante atravesaba trabajos de construcción o reforma.

La indumentaria, el rubro predominante

El relevamiento también permitió identificar la composición de la actividad comercial en el microcentro. La venta de indumentaria y textiles domina ampliamente el escenario, con 240 establecimientos, que representan el 45% del total.

En segundo lugar aparecen los comercios de alimentos y bebidas, con el 9%, mientras que los artículos para el hogar y electrodomésticos representan el 7%.

En cuanto a la distribución territorial, Alsina concentra la mayor cantidad de locales, con el 21% del total relevado. Le siguen San Martín, con el 13%, y Soler y Belgrano, ambas con el 12%.

Alsina también sobresale por la concentración de distintos rubros. Allí se encuentra el 25% de los comercios de indumentaria, el 22% de los establecimientos de alimentos y bebidas y el 27% de las farmacias y perfumerías relevadas.

El estado de los comercios y las liquidaciones

Otro de los aspectos evaluados fue el estado general de los establecimientos, tanto en sus fachadas como en sus interiores. En el conjunto del área analizada, el 55% de los locales se encontraba en condiciones buenas o muy buenas.

Alsina volvió a destacarse, con el 84% de sus comercios en esas condiciones, seguida por Soler (70%) e Yrigoyen (65%).

En el otro extremo, San Martín y Brown presentaron los mayores porcentajes de establecimientos en estado regular o malo, ya que tres de cada cuatro locales se encontraban en esas categorías.

Por último, uno de los indicadores que llamó la atención fue la cantidad de comercios que exhibían anuncios de liquidación de mercadería. Sobre los 494 locales ocupados, 142 tenían carteles de este tipo, lo que representa el 29%.

Donado encabeza ese registro, con el 46% de sus comercios ocupados en liquidación. Le siguen Chiclana (38%), O'Higgins (37%), Yrigoyen (33%) y Alsina (31%).

Por actividad, las liquidaciones tienen mayor presencia en indumentaria y textiles, con el 38% de los establecimientos del rubro, y en artículos para el hogar, con el 32%.

El trabajo fue elaborado por el Observatorio de Empresas y el Departamento de Análisis Económico de la CCIS y busca ofrecer una radiografía de la dinámica comercial del microcentro bahiense, identificando tanto los niveles de ocupación como las diferencias entre sus principales arterias.