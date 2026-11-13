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Pasaron los alertas: cómo sigue el tiempo de cara el sábado 

Las previsiones de Satelmet para este 14 de noviembre en Bahía Blanca.

Foto: Andrea Castaño - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 14 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será fresco con nubosidad variable, mientras que el viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector sur.

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Durante la tarde el tiempo se presentará templado y algo ventoso, teniendo el viento intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector sur, afirmándose del sudeste.

La noche, en tanto, se anticipa fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del domingo una temperatura de 16 grados.

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