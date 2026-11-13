Tormenta en Punta Alta: cayeron 35 milímetros en una hora y produjo anegamientos

En plena vigencia de una alerta naranja, entre las 14 y las 15:30 horas de este viernes se registraron en Punta Alta las precipitaciones más intensas en lo que va del día, alcanzando un registro parcial de 35 milímetros en ese período y totalizando 50 milímetros desde la madrugada.

Como consecuencia de la rápida acumulación de agua, algunas calles y sectores de la ciudad quedaron muy complicados al tránsito vehicular, según reportaron vecinos de las zonas de Pellegrini y Avellaneda, así como del barrio Plan Federal, quienes aportaron imágenes de la situación.

Desde los organismos de emergencia advirtieron que se esperan nuevas lluvias intensas para la próxima hora, mientras que la advertencia meteorológica de nivel naranja mantendrá su vigencia hasta las 18 horas. (Fuentes: El Rosalenio y Meteopunta)