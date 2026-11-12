CD: se pretende dejar sin efecto los despidos y desvinculaciones del personal del ex IOSFA

El proyecto de resolución sobre el ex IOSFA, presentado en forma conjunta por concejales de Bien Común, Potencia y el PJ–Movimiento Derecho al Futuro, recibió también el acompañamiento del bloque de la UCR durante su tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante de Coronel Rosales. La iniciativa no obtuvo aprobación por unanimidad, ya que los concejales de La Libertad Avanza, Jorge Torres (Juntos) y Natalia García Luna (Pro), se abstuvieron al momento de la votación, se indicó desde el área de Prensa de Potencia.

La propuesta solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el pronto tratamiento del Expediente 0696-D-2026, que impulsa la derogación del DNU 1286/2026 y el restablecimiento de la vigencia del DNU 88/2026, con el objetivo de dejar sin efecto los despidos y desvinculaciones del personal del ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

La iniciativa fue presentada por los concejales Daniel Medina (Bien Común); Carlos Gabbarini y Andrea Vogel (Potencia); y Julián Pereyra, Paula Bermejo y Melisa Martín (PJ–Movimiento Derecho al Futuro).

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Entre los fundamentos del proyecto se advierte sobre el impacto que las medidas adoptadas tienen en Coronel Rosales, donde se registraron más de 80 desvinculaciones laborales en menos de diez días, afectando a trabajadores de las farmacias propias, del Policonsultorio de Punta Alta y de la delegación Puerto Belgrano.

El proyecto también pone de manifiesto la importancia que tiene el IOSFA para la comunidad: Punta Alta cuenta con aproximadamente 70.000 habitantes, de los cuales alrededor de 42.000 poseen cobertura de esta obra social.

En ese sentido, se advierte que la problemática excede ampliamente la cuestión laboral, ya que el cierre de establecimientos propios, la discontinuidad de prestaciones médicas y farmacéuticas y las dificultades en la provisión de medicamentos generan incertidumbre y afectan directamente el acceso a la salud de miles de afiliados.

Asimismo, la resolución contempla remitir copias al Concejo Deliberante de Bahía Blanca, a representantes legislativos de la Sexta Sección Electoral, a las comisiones de Defensa y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, a la Presidencia de dicha Cámara y a la Vicepresidencia de la Nación.

La iniciativa busca expresar el acompañamiento institucional del Concejo Deliberante a los trabajadores afectados y a los afiliados del IOSFA, y reclamar una respuesta urgente frente a una situación que tiene consecuencias directas sobre el empleo, la atención sanitaria y la economía de numerosas familias de Coronel Rosales.