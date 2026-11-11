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Punta Alta.

Se impulsa una caravana por la situación de la OSFA

Será este jueves, a las 12.30, con punto de partida desde la farmacia ubicada en Puerto Belgrano.

Para este jueves se organiza una caravana en reclamo de la situación de la obra social de la Armada, con la cesantía de los trabajadores y el cierre de las farmacias y el policonsultorio.

Será desde las 12.30, con punto de partida desde la farmacia de la ex IOSFA, ubicada en la zona de Puerto Belgrano, lindante al puesto de acceso Nº 2 a la Base Naval.

Se solicitó concurrir en automóvil, moto o bicicleta, y, de ser posible, con la bandera argentina.

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