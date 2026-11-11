Más herramientas para la educación agraria: entregaron un minibús en Bajo Hondo

En el marco de una agenda de trabajo en Coronel Rosales, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, visitó el distrito junto al intendente Rodrigo Aristimuño, con quien llevó adelante distintas actividades orientadas a fortalecer la educación agraria, acompañar la diversificación productiva y mejorar la infraestructura rural.

La jornada comenzó en la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 “Pedro José Orozco”, de Bajo Hondo, donde se realizó la entrega de un minibús 0 km de 17 asientos, en el marco del programa Escuelas y Desarrollo Agrario.

La unidad permitirá que los 265 estudiantes de la institución puedan realizar salidas educativas, visitar establecimientos productivos y participar de actividades vinculadas con su formación.

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La incorporación del vehículo responde a una necesidad de la comunidad educativa y fue posible a partir de un trabajo de gestión y articulación entre el Municipio y la Provincia.

Al respecto, el intendente Aristimuño destacó: “Después de un importante trabajo de gestión y articulación con la Provincia de Buenos Aires, logramos que la Escuela Agraria de Bajo Hondo cuente con una nueva unidad de transporte. Es una respuesta concreta a una necesidad de la comunidad educativa, que va a permitir mejorar el traslado de estudiantes y acompañar el desarrollo de la educación agraria en nuestro distrito”.

Por su parte, el ministro Rodríguez expresó: “Es una enorme alegría que toda la comunidad educativa pueda recibir esta herramienta, este minibús tan importante para llevar adelante salidas educativas y visitas a distintos establecimientos”.

Con esta entrega, el Ministerio de Desarrollo Agrario alcanza los 18 minibuses destinados a instituciones de educación agraria de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de ampliar las oportunidades de aprendizaje y fortalecer el vínculo entre la formación técnica y el entramado productivo.

Acompañamiento a la diversificación productiva

Como parte de la recorrida, Aristimuño y Rodríguez visitaron el establecimiento de un productor local dedicado al cultivo de almendras, que también desarrolla nuevas alternativas productivas vinculadas con olivos y vides.

La experiencia representa una oportunidad para ampliar la matriz productiva de Coronel Rosales y explorar nuevas actividades agropecuarias.

Durante la visita, el productor compartió además el trabajo que lleva adelante junto al campo piloto de CORFO, donde se desarrolla el análisis de distintas variedades de vid.

En ese sentido, el ministro destacó la importancia de estas experiencias para el desarrollo del sector: “La diversificación productiva es un muy buen ejemplo de nuestro impulso en la Provincia”.

Financiamiento para mejorar los caminos rurales

La agenda continuó en el Municipio, donde el intendente y el ministro firmaron un acta de intención para avanzar con el financiamiento de una retroexcavadora de 100 HP, que será destinada al mantenimiento y la mejora de los caminos rurales del distrito.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Caminos Rurales del Ministerio de Desarrollo Agrario y permitirá fortalecer la capacidad operativa municipal para realizar tareas de reparación y mantenimiento de la red vial rural.

La incorporación de esta maquinaria busca mejorar las condiciones de circulación, facilitar el traslado de la producción y garantizar una mejor conectividad para los establecimientos y las comunidades rurales.

Habilitaciones para emprendedoras de la región

Durante la jornada también se entregaron certificados de habilitación del programa Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAA) a emprendedoras de la región.

Esta herramienta provincial acompaña la formalización de pequeños emprendimientos elaboradores de alimentos, garantiza condiciones de inocuidad y amplía sus posibilidades de comercialización en todo el territorio bonaerense.

Al referirse al alcance del programa, Javier Rodríguez señaló: “A partir de esta habilitación, el emprendedor o la emprendedora tiene la posibilidad de vender en un mercado de 17 millones de personas, que es el mercado bonaerense”.

La visita permitió fortalecer el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con acciones concretas destinadas a acompañar a las instituciones educativas, impulsar la producción local y mejorar las condiciones para el desarrollo de las comunidades rurales.

Fuente: Prensa Municipalidad Coronel Rosales