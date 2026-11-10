Servicios del Municipio y el transporte público para hoy y mañana

Desde la comuna local se indicó que tanto hoy como mañana miércoles, las áreas de servicios funcionarán con normalidad.

Así, se brindará la prestación de recolección de residuos voluminosos y se harán los trabajos de barrido y forestación.

Lo mismo ocurrirá con la recolección de residuos domiciliarios: hoy, en los barrios y mañana, en el sector céntrico.

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En tanto el estacionamiento medido y pago no funcionará y las dependencias municipales permanecerán cerradas.

En cuanto al cementerio municipal, se cumplirá una guardia mínima, de 8 a 17..

Mientras, el hospital Municipal "Eva Perón", cubrirá las guardias mínimas. Solamente funcionará el ecógrafo con los turnos asignados previamente.

Por su parte, el transporte público realizará las frecuencia de los días domingos el miércoles, y hoy lo hará de manera habitual.