Kreplak dijo que la Provincia y el Municipio no van a desamparar a la gente de la OSFA

El doctor Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia Buenos Aires, en su reciente visita a la ciudad, sostuvo, respecto a la situación de la ex IOSFA -con el cierre de las farmacias y el policonsultorio, y el despido de personal- que "lamentablemente no hay instancias de diálogo del Estado nacional con las provincias y las jurisdicciones. Incluso no podemos negociar las deudas que las obras sociales, como el Pami y la OSFA, tienen con los hospitales públicos".

"Pero mucho más importante que una deuda es qué va a pasar a futuro, qué vamos a hacer para darle garantía de salud a la población. Y lamentablemente Nación no tiene una persona ni tampoco la disposición para ese diálogo y los funcionarios que cumplen un rol de gestión cambian de manera constante", sostuvo el facultativo.

En este contexto, expuso que "cuando se encuentra a una persona con la cual hablar, ya es reemplazada por otra. Y así va sucediendo. Esto nos pasa con las obras sociales, con el Ministerio de Salud, con muchos programas que no se ejecutan y no nos queda otra opción que trabajar con la realidad consumada".

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"Lo que tenemos que hacer es estar cerca -afirmó-. Y cuando el Municipio sabe que parte de la población, tenga OSFA o no, tiene una necesidad de salud, debe poner 'el cuerpo' y desde la Provincia vamos a acompañar esa acción, mediante el Hospital Penna".

Luego siguió: "No queremos que nadie tenga temor o ponga en riesgo cuestiones de su vida, producto de quedarse sin la cobertura, o con una obra social nominalmente existiendo pero funcionalmente sin dar servicio".

"Hay que ayudar a tramitar situaciones más complejas como los medicamentos. En ese caso, se puede trabajar en conjunto con la Región Sanitaria y el Municipio para ayudar a gestionar los casos, incluso si hay que hacerlo en Buenos Aires", afirmó.

El funcionario insistió en que "nos enteramos de estos panoramas cuando suceden. No tenemos un diálogo. Lo hemos planteado, pero no hay interlocutor. Pasa lo mismo con el Pami. Cuando hablamos por el tema de la OSFA nos han llegado a desmentir la situación que se vive realmente. Es muy complicado porque para poder dialogar y construir algo verdadero se necesita vocación de ambos lados para poder hacerlo".

Sobre los trabajadores cesanteados, dijo que "la situación del empleo en el país es muy grave. Hay un modelo que todo lo que esté vinculado con lo industrial y el consumo es gravísimo, desde la venta en un comercio hasta la producción. No solo por la apertura de la importación, sino porque no hay recursos, no hay plata".

"Nosotros tenemos que estar cerca, con la educación y la salud pública, que nadie por no tener la cobertura de la seguridad social se sienta que se cayó y se quedó solo. Es un trabajo del día a día del intendente y me consta, de caminar, estar cerca, escuchar y tener un poco más de sensibilidad para aquel que la está pasando peor", dijo.

"Y a las personas que se quedaron sin trabajo (más de 80), hay que decirles que confíen en el hospital público, en la educación pública y que vamos a hacer lo posible para sobrellevar este momento. Tenemos las políticas de apoyo social, con alimentos. Pero no se resuelve de esa manera. Lo indispensable, que es la salud y la educación, el Estado lo garantiza. Ahora también es momento de reflexionar por qué llegamos a esto, por qué la 'cosa' está peor que antes y la perspectiva es que va a seguir empeorando y esto nos preocupa mucho más. El rumbo del país donde no hay consumo interno, no hay mercado, no hay industria, no hay trabajo, no coincide con un distrito pujante como Rosales con el puerto, la industria y el agro. Es una región que puede crecer mucho si hay un país que la incluya".

"Dijeron que venían a destruir"

En tanto el intendente Rodrigo Aristimuño señaló que habló con el actual presidente de la OSFA, quien fue muy claro al expresar que iban a cerrar las farmacias y el policonsultorio.

"Después con nuestros diputados nacionales, a instancias del gobernador y el Ministro de Gobierno presentamos un proyecto de resolución firmado por varios legisladores nacionales de nuestro espacio político", añadió.

"Lo cierto es que están haciendo lo que venían a hacer. Dijeron que eran el topo adentro del Estado para destruirlo. Y lo están haciendo".

"¿Cómo se resuelve esto?, con un gobierno cerca, con la esperanza de que la cosa va a mejorar. La Argentina tuvo un momento de felicdad donde determinadas cosas que ahora son un problema, antes no lo eran. Siempre hay dificultades, como en la vida, pero lo que estamos viviendo ahora es inédito".

"Supimos tener una argentina pujante -continuó el jefe comunal-, donde los trabajadores tenían escala ascendente en paritarias, pudimos adquirir nuestro auto y, siempre trabajando, logramos acceder a nuestras casas mediante el plan Procrear. Tenemos que volver a esa Argentina".

"No puede existir una disociación

La semana anterior, los trabajadores cesanteados de la obra social de la Armada le presentaron un nota al bloque local de La Libertad Avanza, con la intención de establecer un canal de diálogo concreto con sus representantes a nivel nacional.

Sobre el particular, el intendente rosaleño dijo que "hay que hacerse cargo de lo que se representa. No puede haber una disociación".

"El gobierno nacional tomó la decisión de echar a más de 80 trabajadores del sistema. El bloque de La Libertad Avanza tiene que hacerse cargo. Después si puede torcer el brazo, bienvenido sea. Pero primero tiene que hacerse cargo. Esto no es una casualidad. Es un decisión política achicar el Estado y tiene que explicar por qué lo hace y por qué, por ejemplo, cerraron un policonsultorio d atención médica", sostuvo Aristimuño.