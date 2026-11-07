Se realizó un curso de demoliciones en Puerto Belgrano

Durante esta semana, en instalaciones de la Policía de Establecimientos Navales (PEN), su División Brigada de Explosivos, junto con personal del Departamento de Instrucción y Adiestramiento del Comando de la Flota de Mar, llevaron a cabo el dictado del curso Equipos de Demolición.

La capacitación, a cargo del Oficial Subayudante Cristian Lich, contó con la participación de trece cursantes entre los que se encontraban nueve oficiales de la Armada Argentina (6 de ellos destinados en la Escuela de Oficiales de la Armada), y cuatro agentes de la Brigada de Explosivos de la PEN.

La formación comprendió jornadas de instrucción teórica durante las que se abordaron contenidos sobre tipología de explosivos, su empleo eficiente en tareas de demolición y las medidas de seguridad correspondientes. Asimismo, se desarrollaron conceptos básicos de física aplicados a la demolición de estructuras, el comportamiento de los materiales y los objetivos tácticos.

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Durante la capacitación, se llevó a cabo el ejercicio práctico en el campo de voladuras de la PEN, que tuvo como objetivo que los cursantes pudieran observar los efectos de los explosivos sobre diferentes estructuras y materiales de construcción como madera, hormigón y acero. Además, personal de la División Brigada de Explosivos de la PEN revalidó sus conocimientos en el manejo de explosivos, en el marco de su Plan Anual de Adiestramiento.

En el desarrollo del ejercicio se efectivizaron voladuras sobre troncos, pilares de hormigón armado y rieles de acero, que permitieron verificar el comportamiento de cada tipo de carga y los efectos de corte y destrucción producidos. La práctica contó con el apoyo de integrantes del Hospital Naval Puerto Belgrano y Bomberos de la Base Naval Puerto Belgrano.

“La actividad permitió evaluar las capacidades adquiridas por los cursantes, reforzar los procedimientos de seguridad y dar continuidad al adiestramiento necesario para el desempeño del personal en futuras operaciones”, destacó el Jefe de la Brigada de Explosivos, Subcomisario Máximo Darío Soto, quien supervisó el curso.

Para finalizar, se desarrolló una ceremonia presidida por el Jefe de la PEN, Capitán de Fragata Carlos Javier Beltrán, donde los cursantes recibieron las certificaciones correspondientes a la capacitación.

Fuente: Gaceta Marinera