Se visibilizó en las calles de la ciudad el reclamo por la obra social de la Armada
Importante convocatoria en la marcha que se desarrolló esta tarde en el centro de la ciudad.
Empleados, afiliados, gremios, representantes de instituciones y partidos políticos se sumaron esta tarde a la marcha que se desarrolló por las calles de la ciduad, en reclamo de los despidos y el cierre de los servicios de la obra social de la Armada.
Se calculó que unas 2.000 personas -hubo quienes estimaron que fueron más- se movilizaron por las principales arterias, haciendo visible el descontento por la situación de la actual de la OSFA.
La manifestación finalizó en la Plaza Belgrano, frente al palacio comunal, mientras que la mayor parte de la gente se observó mientras se hacía la caminata por las calles Irigoyen y Rivadavia.
Fueron 83 los empleados cesanteados, que se desempeñaban en las dos farmacias y el policonsultorio que se cerraron, y en la delegación de Puerto Belgrano.