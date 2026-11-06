Se visibilizó en las calles de la ciudad el reclamo por la obra social de la Armada

Empleados, afiliados, gremios, representantes de instituciones y partidos políticos se sumaron esta tarde a la marcha que se desarrolló por las calles de la ciduad, en reclamo de los despidos y el cierre de los servicios de la obra social de la Armada.

Se calculó que unas 2.000 personas -hubo quienes estimaron que fueron más- se movilizaron por las principales arterias, haciendo visible el descontento por la situación de la actual de la OSFA.

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La manifestación finalizó en la Plaza Belgrano, frente al palacio comunal, mientras que la mayor parte de la gente se observó mientras se hacía la caminata por las calles Irigoyen y Rivadavia.

Fueron 83 los empleados cesanteados, que se desempeñaban en las dos farmacias y el policonsultorio que se cerraron, y en la delegación de Puerto Belgrano.