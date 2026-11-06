Avanza la etapa final del segundo tramo del acueducto 315

La obra de recambio e instalación del acueducto DN 315 continúa avanzando y el segundo tramo ya alcanzó un 82% de ejecución, con 4.700 metros de cañería instalados.

Los trabajos, actualmente en el acceso a Villa del Mar, se encuentran en su etapa final y restan ejecutar dos cruces de rutas para realizar los empalmes correspondientes.

La intervención cuenta con financiamiento del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con una inversión superior a los 571 millones de pesos.

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Una vez concretada, permitirá mejorar el servicio de agua potable para más de 8.000 vecinos del distrito.

Además del tendido de cañerías, el proyecto contempla la instalación de seis válvulas esclusas, cuatro válvulas de aire, cuatro válvulas de limpieza y 14 cámaras.

También incluye la ejecución de empalmes y cruces de rutas y vías férreas, componentes fundamentales para optimizar el funcionamiento, el mantenimiento y la operación de la red de agua potable.

"El avance de esta obra representa un paso importante para fortalecer la infraestructura hídrica de Coronel Rosales y mejorar las condiciones de prestación de un servicio esencial para la comunidad", se indicó desde el área de Prensa comunal, tras lo cual se mencionó que "desde el Municipio se continúa trabajando de manera articulada con el gobierno provincial y ABSA para avanzar en obras estructurales que permitan dar respuesta a las necesidades de los vecinos y acompañar el crecimiento del distrito".