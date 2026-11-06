ATE: nueva entrega de alimentos a los jubilados y pensionados
Será el próximo martes, desde las 10, en Urquiza 375.
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12:05 | 06/11/2026
Foto: Archivo
El Centro de Jubilados y Pensionados de la ATE Punta Alta realizará la entrega del bolsón de mercadería a sus afiliados en actividad pasiva, correspondiente al mes de noviembre.
Será el próximo martes, de 10 a 13, en Urquiza N° 375.
Los beneficiarios deberán presentar:
- DNI, último recibo de haberes y una bolsa.
- Si retira otra persona deberá traer autorización, su DNI y DNI del afiliado.
- Se solicita concurrir con un recipiente adecuado para el traslado de los huevos.
- Una tacita o jarrito dado que se le servirá un mate-cocido mientras esperan.