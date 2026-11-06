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Punta Alta.

ATE: nueva entrega de alimentos a los jubilados y pensionados

Será el próximo martes, desde las 10, en Urquiza 375.

Foto: Archivo

El Centro de Jubilados y Pensionados de la ATE Punta Alta realizará la entrega del bolsón de mercadería a sus afiliados en actividad pasiva, correspondiente al mes de noviembre.

Será el próximo martes, de 10 a 13, en Urquiza N° 375.

Los beneficiarios deberán presentar:

  • DNI, último recibo de haberes y una bolsa.
  • Si retira otra persona deberá traer autorización, su DNI y DNI del afiliado.
  • Se solicita concurrir con un recipiente adecuado para el traslado de los huevos.
  • Una tacita o jarrito dado que se le servirá un mate-cocido mientras esperan.

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