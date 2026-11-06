ATE: nueva entrega de alimentos a los jubilados y pensionados

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El Centro de Jubilados y Pensionados de la ATE Punta Alta realizará la entrega del bolsón de mercadería a sus afiliados en actividad pasiva, correspondiente al mes de noviembre.

Será el próximo martes, de 10 a 13, en Urquiza N° 375.

Los beneficiarios deberán presentar:

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