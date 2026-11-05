Contra los despidos en IOSFA: ATE mantuvo un encuentro en la Cámara de Diputados

Este jueves ATE mantuvo un encuentro en la Cámara de Diputados con el bloque legislativo de Unión por la Patria, con el objetivo de impedir que el Gobienro nacional avance con el despido de miles de trabajadoras y trabajadores que actualmente se desempeñan en la Obra Social de las Fuerzaa Armadas.

Estuvieron presentes Germán Martínez, Agustina Propato, Nicolás Trotta, Sergio Palazzo, Juan Carlos Molina, Jorge Taiana, Blanca Inés Osuna y Santiago Roberto.

En representación de ATE encabezó la comitiva Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional, junto a Ana María López, del Consejo Directivo Nacional, Rubén López, Secretario General de la Junta Interna de ATE en IOSFA, Pablo Mendoza, Secretario General de ATE Punta Alta, Ana Carla Sanchez y Alejandro Sortino, de IOSFA Rosario.

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“La reunión tuvo una importante concurrencia por parte del Bloque. Están elaborando un proyecto para que se derogue el DNU que plantea el pase a disponibilidad y el despido de las y los trabajadores de la Obra Social y que se vuelva a lo que decía el Decreto 88 que es el que crea la OSFA y que planteaba que todo el personal y a estar contenido en la nueva estructura. A la vez se comprometieron a acompañar las medidas de lucha que se están desarrollando en todo el país, estamos armando reuniones con los Consejos Deliberantes en los municipios donde hay delegaciones de IOSFA que afectarían las fuentes laborales y el servicio de salud para las y los afiliados a la Obra Social. Nos queda menos de un mes para llegar al momento en que los contratos caducan y poder revertir esta decisión sino el conflicto va a recrudecer”, resumió Flavio Vergara.

Por su parte Rubén López expuso la dimensión social del conflicto que va más allá de los 1848 trabajadoras y trabajadores que a partir del 30 de noviembre se quedarían sin trabajo y describió la angustia e incertidumbre con la que se viven estos días. “Hay un total abandono porque solo con el cierre de las farmacias hay gente a la que le cortan por completo el tratamiento médico. Les están diciendo que no pueden pedir más medicamentos de las droguerías, por más que sea de alto costo, por más que sea oncológico, por más que sea diabético, que no pueden comprar más, no pueden comprar nada”.

Además, el Sindicato llevó adelante protestas en diversas delegaciones de IOSFA en el país como por ejemplo en La Plata, Bahía Blanca, Punta Alta y Mar del Plata (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Misiones, entre otras.

En tanto Pablo Mendoza, secretario general de la ATE Punta Alta, dijo que se procura la realización de reuniones con la mayor cantidad de funcionarios políticos, considerando "el colapso sanitario que va a sufrir del sudoeste de la provincia de Buenos Aires".

"Hay que tener en cuenta que gran parte de la población de Punta Alta, y un sector de Bahía Blanca y Santa Rosa (La Pamapa) tiene IOSFA, amén del superávit que arroja la farmacia de Puerto Belgrano y cómo impactan los números en esta zona. Tenemos que parar todo esto de alguna manera porque no va a aguantar el sistema de salud", indicó el sindicalista.

Fuente: ATE nacional y La Nueva.