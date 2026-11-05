Para fortalecer la salud pública, Coronel Rosales incorporó un nuevo mamógrafo digital

El Municipio de Coronel Rosales inauguró un nuevo mamógrafo digital en el Centro de Estudios Mamográficos del Hospital Municipal "Eva Perón", en un acto encabezado por el intendente Rodrigo Aristimuño y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

La incorporación representa una inversión superior a los 140 mil dólares y permite reemplazar un equipo que tenía más de 15 años de antigüedad.

La nueva tecnología brindará imágenes de mayor calidad, agilizará los diagnósticos y mejorará las condiciones para la detección temprana del cáncer de mama.

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El Centro de Estudios Mamográficos realiza alrededor de 2.400 estudios anuales y constituye el único servicio de mamografía del sistema público de salud del distrito.

Por eso, la renovación del equipamiento resulta fundamental para garantizar la continuidad y mejorar la calidad de una prestación esencial para la comunidad.

Durante la jornada, además, el Ministerio de Salud de la Provincia hizo entrega de 10 computadoras que serán destinadas a avanzar con la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), una herramienta que permitirá fortalecer la transformación digital, mejorar el acceso a la información sanitaria y favorecer la articulación del sistema de salud.

En ese marco, Aristimuño destacó el acompañamiento del Ministerio de Salud y del gobernador Axel Kicillof para fortalecer los servicios sanitarios del distrito y señaló que durante su gestión también se concretó la renovación de tres ambulancias, la incorporación de un ecógrafo y una torre de laparoscopía, esta última con el acompañamiento de Puerto Rosales.

Asimismo, el intendente agradeció especialmente a los trabajadores de la salud por su compromiso cotidiano y a Mimí Clement y todo el equipo de LALCEC Punta Alta, cuyo acompañamiento fue importante para impulsar la renovación del mamógrafo.

La actividad reafirma el trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia para fortalecer la salud pública, mejorar la infraestructura y el equipamiento sanitario y garantizar más y mejores servicios para los vecinos de Coronel Rosales, se destacó desde el área de Prensa de la comuna local.