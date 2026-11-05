La comisión de Salud del CD se reunió con funcionarios para fortalecer el abordaje de los consumos problemáticos

La comisión de Salud y Desarrollo Comunitario del Concejo Deliberante mantuvo una reunión virtual con Cecilia Bonillo, coordinadora del Programa de Consumos Problemáticos, dependiente de la Dirección Nacional de Salud Mental, y Lorena Punchetti, directora de Prevención de SEDRONAR.



El encuentro fue impulsado por la presidente de la comisión, concejal Andrea Vogel, ante la preocupación por el crecimiento de las situaciones vinculadas a los consumos problemáticos, las apuestas online y los juegos de azar. La iniciativa se enmarca, además, en una resolución aprobada por el cuerpo legislativo y en la Ordenanza Nº 4296, que establece la implementación de campañas de prevención y asistencia frente a los riesgos de la ludopatía en jóvenes y adolescentes.



Durante la reunión, las representantes nacionales dieron a conocer las distintas líneas de trabajo, programas y herramientas de capacitación disponibles para los municipios, las instituciones educativas, los equipos de salud y las organizaciones comunitarias.



Entre las propuestas presentadas se destacaron las capacitaciones destinadas a docentes de distintos niveles educativos, la formación de talleristas que desarrollan actividades deportivas y culturales en los barrios, herramientas de prevención en el ámbito laboral y dispositivos de acompañamiento para las familias y la comunidad educativa.



Al respecto, la concejal Andrea Vogel expresó que "los consumos problemáticos y la ludopatía son problemáticas que nos preocupan y que requieren un abordaje integral y multidisciplinario. Conocer los programas y las capacitaciones que se impulsan desde Nación nos permite empezar a pensar cómo acercar estas herramientas a nuestro distrito, articulando con las áreas municipales, las instituciones educativas y los distintos actores de la comunidad”.



“Hay situaciones que requieren especial atención, como los consumos problemáticos durante el embarazo y el crecimiento de las apuestas online entre los jóvenes. Son realidades que nos plantean nuevos desafíos y que necesitan estrategias específicas de prevención, acompañamiento y asistencia”, finalizó Vogel.



En ese sentido, las funcionarias nacionales se comprometieron a remitir información detallada sobre los programas y dispositivos disponibles, con el objetivo de que puedan ser evaluados y acercados al Departamento Ejecutivo Municipal para avanzar en su posible implementación en Coronel Rosales.



Finalmente, se acordó mantener abiertos los canales de comunicación y avanzar en futuras instancias de articulación, con el propósito de fortalecer las políticas de prevención, concientización y acompañamiento frente a los consumos problemáticos en nuestra comunidad