Coronel Rosales celebrará la tradición con una gran jornada distrital de Generación Folklore

El próximo viernes 13 de noviembre, de 18 a 21, la comunidad de Coronel Rosales podrá disfrutar de la Jornada Distrital del Programa Provincial Generación Folklore, en el marco del Día de la Tradición y como cierre de esta propuesta que promueve la recuperación y transmisión de las expresiones culturales.

El encuentro se realizará en la sede de la Escuela de Educación Primaria de Adultos Nº 701, ubicada en Paso 702, y contará con un acto central a las 18.30.

La jornada reunirá a instituciones educativas, agrupaciones artísticas y representantes de la comunidad, quienes compartirán diversas propuestas de música, danza, teatro y saberes populares.

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La programación incluirá presentaciones de alumnos de Teatro de la EEPA, alumnos del Hogar CINDI y del CEA 703/01, la Agrupación Folklórica Los Amigos, el Conjunto Folklórico La Guarda y el Taller de Folklore del Centro de Abuelos Rosaleños.

También habrá un espectáculo de tango danza a cargo de Ramón y Rox, la actuación del cantor Juan Baigorria y una propuesta de aula expandida de la Escuela Secundaria Nº 5 y el CEPESAC.

Además, las instituciones participantes expondrán los proyectos desarrollados en torno a nuestras raíces e identidad cultural, y se ofrecerá una experiencia sensorial con aromas y texturas tradicionales.

Generación Folklore invita a reconocer el folklore como una cultura viva, que se transmite y se recrea de generación en generación.

Por eso, esta jornada será una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las instituciones y la comunidad, compartir saberes y celebrar la diversidad de las tradiciones.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una tarde de encuentro y celebración de las raíces, voces y saberes.