Moratoria 2026 para regularizar deudas municipales
Estará disponible hasta el 31 de diciembre.
El Municipio de Coronel Rosales tiene disponible la Moratoria 2026, un régimen de regularización de deudas municipales establecido por la Ordenanza N.º 4504, que contempla beneficios y distintas alternativas de pago.
El programa alcanza a diferentes tasas y obligaciones municipales, entre ellas: Tasa por Servicios Urbanos, Red Vial, Patentes de autos y motos, Derechos de Cementerio, Derechos de Construcción, Monotasa, Multas de estacionamiento medido y pago, deudas prejudiciales y Tasa de Seguridad e Higiene.
La propuesta establece beneficios diferenciados de acuerdo con el tipo y la antigüedad de la deuda, con descuentos de hasta el 100 % sobre recargos, multas e intereses, además de opciones de pago al contado o en cuotas.
La Moratoria estará disponible hasta el 31 de diciembre.
Entre los beneficios previstos se encuentran:
● Infracciones por Estacionamiento Medido: hasta un 50 % de descuento por pago al contado, 30 % en 3 cuotas y 20 % en 6 cuotas.
● Derechos de Construcción: para propietarios que hayan presentado planos de obra, con o sin permiso o conforme a obra, se contempla hasta un 40 % de descuento por pago al contado y hasta un 20 % en 9 cuotas.
● Deudas anteriores al 1 de enero de 2021 (Bloque 1): 80 % de descuento sobre los intereses por pago al contado.
● Deudas vencidas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025 (Bloque 2): hasta un 90 % de descuento por pago al contado, con alternativas de financiación de 3, 6 y 9 cuotas.
● Deudas vencidas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 (Bloque 3): hasta un 100 % de descuento por pago al contado, con opciones de financiación de 3, 6 y 9 cuotas.
Los descuentos correspondientes a los bloques se aplican sobre recargos, multas e intereses.
En el caso de los beneficios por Estacionamiento Medido, se calculan sobre el importe determinado conforme a los módulos y valores legalmente aplicables a cada infracción.
Para consultar las condiciones de adhesión y recibir asesoramiento, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:
● WhatsApp: 2932 469426
● Correo electrónico: moratoria2026@mcr.gob.ar La Moratoria 2026 representa una herramienta para que los contribuyentes puedan regularizar sus obligaciones municipales mediante condiciones especiales y alternativas de pago acordes a cada situación.