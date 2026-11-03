OSFA: el intendente motoriza el reclamo por el cierre de la farmacia y el policonsultorio

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, motorizó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación, impulsado a través del diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, para exigir explicaciones al Poder Ejecutivo Nacional por el cierre de la farmacia propia de la Base Naval Puerto Belgrano y la discontinuidad de las prestaciones del Policonsultorio de Punta Alta, dependientes de la obra social de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa solicita información sobre las decisiones administrativas que motivaron el cierre de ambos establecimientos, sus fundamentos económicos y sanitarios, y las medidas previstas para garantizar la continuidad de la atención médica y farmacéutica de los afiliados de Coronel Rosales y la región.

Entre sus principales pedidos, el proyecto plantea la suspensión de las medidas de cierre, el traspaso de ambos establecimientos a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) o, alternativamente, a la órbita de la Armada Argentina, y la preservación de los puestos de trabajo.

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También reclama que se restablezca la reposición regular de medicamentos, se garantice la provisión de tratamientos de alto costo y se regularicen las deudas con las farmacias convenidas del distrito.

La presentación se produce en un contexto de preocupación por la situación laboral de los trabajadores y la incertidumbre que atraviesan los afiliados ante la posibilidad de perder espacios de atención fundamentales para el acceso a la salud.

En ese sentido, el intendente expresó su preocupación por los telegramas de despido recibidos por trabajadores de OSFA en la ciudad y mantuvo contacto con vecinos y vecinas afectados por la situación.

Asimismo, viene realizando gestiones ante las autoridades de la obra social para solicitar respuestas y transmitir la necesidad de garantizar la continuidad de las prestaciones y preservar las fuentes laborales.

“Detrás de cada telegrama de despido hay una persona, una familia y una historia”, señaló el jefe comunal, quien remarcó que las decisiones de esta naturaleza no pueden tomarse sin contemplar sus consecuencias humanas y sociales.

El proyecto de resolución también solicita información detallada sobre la situación de los establecimientos, la cantidad de trabajadores afectados, las alternativas previstas para la atención de los afiliados y las medidas destinadas a garantizar el acceso a medicamentos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas y otras patologías que requieren tratamientos continuos.

Desde el Municipio se considera fundamental que las autoridades nacionales brinden respuestas concretas frente a esta situación, tanto para proteger los derechos de los afiliados como para dar certezas a los trabajadores y sus familias.

La iniciativa busca que se garantice la continuidad de los servicios de salud, se preserven los puestos de trabajo y se evite que la reorganización de la obra social deje sin respuestas a los afiliados de Coronel Rosales.

El proyecto completo puede consultarse en el siguiente enlace: https://es.scribd.com/document/1092534154/Proyecto-de-Resolucion-Farmacia-y-Po liconsultorio-OSFA-Puerto-Belgrano-1-pdf