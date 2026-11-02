Villa Arias festejó su 128 aniversario con música, baile y un importante anuncio

El Municipio celebró ayer el 128º aniversario de Villa Arias, con un acto en la plaza "Coronel Rosales" de esa localidad y con anuncio de una importante obra para la comunidad.

El acto inicio con el izado del pabellón a cargo del intendente Rodrigo Aristimuño, el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contralmirante Alberto Martí Garro, y el presidente del Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas de Punta Alta, Marcelo Galassi.

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Las autoridades estuvieron acompañadas por funcionarios comunales, concejales, integrantes de la Delegación municipal, fomentistas, comunidad educativa deportiva de la localidad, peñas folklóricas, clubes rotarios, vecinos e invitados especiales.

Además, asistieron el presidente del consorcio de Puerto Rosales, Diego Piñero, el presidente de Zona Franca, Gustavo Mazzaferro y el jefe distrital de Educación, Hernán Belgrano Ríos.

En su alocución, Aristimuño anunció la próxima licitación para construir un Salón de Usos Múltiples, una batería de baños públicos y un playón deportivo.

"Es un espacio de más de 300 metros cuadrados con baños para que la comunidad, los chicos, los abuelos, las peñas, el sistema educativo lo tengan a disposición para lo que quieran y hagan lo que quieran. Además, un playón deportivo que Villa Arias hoy no tiene. El Estado municipal no tiene instalaciones en Villa Arias más que la delegación, y era fundamental hacerlo ahora", dijo.

El festejo finalizó con música y baile a cargo de las peñas folklóricas Estrella Sureña y Gauchos Bonarenses.