Villa Arias festejó su 128 aniversario con música, baile y un importante anuncio
El acto se desarrolló en la plaza "Coronel Rosales" de la localidad, junto con representantes de instituciones del distrito.
El Municipio celebró ayer el 128º aniversario de Villa Arias, con un acto en la plaza "Coronel Rosales" de esa localidad y con anuncio de una importante obra para la comunidad.
El acto inicio con el izado del pabellón a cargo del intendente Rodrigo Aristimuño, el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contralmirante Alberto Martí Garro, y el presidente del Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas de Punta Alta, Marcelo Galassi.
Las autoridades estuvieron acompañadas por funcionarios comunales, concejales, integrantes de la Delegación municipal, fomentistas, comunidad educativa deportiva de la localidad, peñas folklóricas, clubes rotarios, vecinos e invitados especiales.
Además, asistieron el presidente del consorcio de Puerto Rosales, Diego Piñero, el presidente de Zona Franca, Gustavo Mazzaferro y el jefe distrital de Educación, Hernán Belgrano Ríos.
En su alocución, Aristimuño anunció la próxima licitación para construir un Salón de Usos Múltiples, una batería de baños públicos y un playón deportivo.
"Es un espacio de más de 300 metros cuadrados con baños para que la comunidad, los chicos, los abuelos, las peñas, el sistema educativo lo tengan a disposición para lo que quieran y hagan lo que quieran. Además, un playón deportivo que Villa Arias hoy no tiene. El Estado municipal no tiene instalaciones en Villa Arias más que la delegación, y era fundamental hacerlo ahora", dijo.
El festejo finalizó con música y baile a cargo de las peñas folklóricas Estrella Sureña y Gauchos Bonarenses.