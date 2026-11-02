Reinauguraron el restaurado Monumento a Ceferino Namuncurá

El barrio Albatros V de Punta Alta celebró días atrás la reinauguración de su Monumento a Ceferino Namuncurá, ubicado en la plazoleta de la primera cuadra de Roberto Patrignani.

El monumento, creado a fines de la década de 1990, fue objeto de reparaciones, trabajos de restauración y obras de puesta en valor a cargo de alumnos del séptimo año de la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 1, empleados municipales y vecinos del sector.

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El acto de reinauguruación fue el pasado viernes, junto a integrantes de la Sociedad de Fomento barrial, residentes del lugar, alumnos, docentes y directivos de la EET Nº1 y autoridades comunales.

En su discurso, la presidenta de la comisión barrial Silvia Diez, repasó la historia del monumento y destacó el trabajo de jóvenes, autoridades y vecinos.

El monumento fue promovido en 1994 por el profesor Rubén Lasdica (compositor de la música del Himno a Punta Alta), ideado por el vecino Leandro Moyano, y diseñado por el arquitecto y exintendente rosaleño Gustavo Montero. Finalmente, fue inaugurado el 19 de abril de 1997.

Consta de un trazado parabólico, presenta una cruz cristiana en el centro, una escultura del beato Ceferino a la derecha, una paloma de la paz a la izquierda y un atril con una placa que resume vida y obra del religioso.

La imagen de Ceferino, esculpida por el artista capitalino Amado Armas, es única en la zona, ya que la más cercana está en Fortín Mercedes, lugar donde descansaron los restos del beato hasta 2009.

Durante el acto, el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño destacó el trabajo de la comunidad para llevar adelante esta restauración y el rol central de los jóvenes: "Cuando los vecinos comprometidos, las instituciones intermedias y la juventud se enlazan en un objetivo el resultado es fantástico. Sigamos construyendo un Rosales de esta forma, y que no se pierda el amor por el barrio", dijo.

