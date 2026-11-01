Interceptan en la ruta a un hombre vinculado a una causa de abuso sexual

Policías del Comando de Prevención Rural de Coronel Rosales detuvieron hoy a un hombre que tenía pedido de captura por una causa de "abuso sexual agravado", ordenado por la justicia de Villa Gesell.

Según indicaron desde la Comisaría local, el hombre viajaba en un vehículo marca Chevrolet cuando fue interceptado en un operativo en el cruce de las rutas 3 y 249, cerca de Bajo Hondo.

El conductor era buscado por el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, con sede en Villa Gesell.

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Tras contactarse con el magistrado interviniente, se procedió a la inmediata detención del hombre y el cumplimiento de las actuaciones de rigor, quedando a disposición del juzgado interviniente.