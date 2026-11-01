Habilitan una aplicación para consultar recorridos y paradas de colectivos

Los usuarios del servicio de transporte público de Coronel Rosales ya pueden descargar RastMovil Bus, una aplicación de celulares gratuita para consultar la ubicación en tiempo real, recorridos y paradas de los colectivos de las cuatro líneas.

La herramienta, disponible para Android y iPhone, muestra las unidades sobre un mapa e informa si están en movimiento o detenidas. También permite consultar los ramales, visualizar los trayectos de ida y vuelta y conocer la cantidad de paradas y horarios de servicio.

Una de sus funciones principales permite calcular cuánto falta para que llegue el próximo micro a una parada. El tiempo estimado se actualiza automáticamente cada pocos segundos y, si pasan varias líneas por el mismo lugar, la aplicación informa la espera para cada una.

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Los usuarios también pueden buscar paradas por calle o cruce de calles. Si activan la ubicación del celular, el sistema señala la parada más cercana y muestra el camino a pie para llegar. Además, permite guardar recorridos y paradas como favoritos para encontrarlos rápidamente en futuras consultas.

La aplicación incluye un mapa de calles y una vista satelital, opciones para configurar la actualización de las unidades y avisos de la empresa sobre cambios de recorrido u otras novedades.

Además, desde el menú de la app se puede acceder a un video tutorial que explica paso a paso cómo utilizar cada una de sus funciones.