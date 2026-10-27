La Asociación Española celebrará sus 116 años con una cena, música y baile

La Asociación Española de Socorros Mutuos de Punta Alta celebrará el sábado 31 de octubre un nuevo aniversario de su fundación con una cena que reunirá gastronomía, música en vivo y baile, en su sede de Irigoyen 139.

La propuesta comenzará a las 21, con la animación de Rulo Delgado, y buscará convertir la memoria de la colectividad española en una noche de encuentro y celebración.

El menú incluirá tapas españolas acompañadas de sidra tirada, pollo a la valenciana y helado con fresas. Las tarjetas se pueden reservar al teléfono 2932-455333.

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La celebración también permitirá volver sobre una historia que forma parte de la identidad puntaltense. Fundada en 1910, la Asociación Española fue la primera entidad de la ciudad que logró sostener su actividad a lo largo del tiempo. Sus impulsores fueron inmigrantes españoles que encontraron en el mutualismo una forma de acompañarse, afrontar dificultades y preservar los vínculos con su tierra de origen.

Aquellos primeros esfuerzos dejaron una huella que trascendió la asistencia entre compatriotas. La institución se convirtió en un espacio de encuentro social y cultural, con un edificio emblemático sobre la calle Bernardo de Irigoyen y un teatro concebido en 1933, testigo de generaciones de vecinos.

A 116 años de su nacimiento, la Asociación mantiene vivo ese legado con el desafío de acercar nuevas generaciones y conservar el patrimonio heredado. La cena aniversario será, así, mucho más que un festejo: una oportunidad para celebrar la memoria de quienes echaron raíces lejos de España y contribuyeron a construir la comunidad rosaleña.

