El Grupo Scout Coronel Rosales celebró sus 40 años con un reconocimiento del Concejo

En el marco del festejo por el 40º aniversario del Grupo Scout Coronel Rosales, realizado el pasado 25 de octubre en la sede de la institución, se llevó a cabo la entrega oficial del decreto que destaca a la fecha como de Interés Legislativo.

El proyecto fue promovido por la concejala Natalia García Luna (PRO) y contó con la aprobación unánime del cuerpo deliberativo rosaleño, durante su 17ª Sesión Ordinaria.

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En la ceremonia, que contó con la presencia de niños, jóvenes y dirigentes scouts junto a sus familias, la edil destacó los valores que se inculcan en el movimiento: “El trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad son valores que se aprenden compartiendo experiencias y trabajando con otros. Estas herramientas que aprenden en las actividades scouts los chicos y jóvenes las llevan consigo y contribuyen a construir una comunidad mejor”.

Además, García Luna subrayó el esfuerzo de quienes sostienen la institución: “Estos 40 años son una oportunidad para reconocer a todas las personas que, con compromiso y dedicación, hicieron crecer al Grupo Scout Coronel Rosales y siguen trabajando día a día en la formación de nuestros jóvenes”.

El reconocimiento distingue la extensa trayectoria del grupo, su labor formativa y su valioso aporte a la participación juvenil y a la vida comunitaria de Punta Alta.

