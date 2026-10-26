Punta Alta: 15 años de prisión por abusar de las hijas de su pareja

El Tribunal en lo Criminal Nº 3, en juicio abreviado, condenó a la pena de 15 años de prisión a un hombre que fue encontrado culpable de abusar sexualmente de las hijas de su pareja, en Punta Alta.

Según la investigación, el imputado sometió sexualmente a una de las niñas entre el 12 de octubre de 2011 y noviembre de 2019 en el interior de un automóvil, en dos viviendas de aquella ciudad y en un hotel alojamiento de Bahía Blanca, cuando la víctima tenía entre 8 y 16 años.

Asimismo, la pesquisa determinó que el condenado perpetró reiterados y diversos actos abusivos en perjuicio de la hermana de la niña -quien tenía entre 13 y 23 años-, en hechos que se repitieron hasta 2020 en dos inmuebles y un hotel de la ciudad rosaleña.

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Del mismo modo, la Justicia lo encontró responsable de exhibirle material pornográfico a una de las víctimas con el propósito de generarle conocimientos sexuales prematuros y acelerar su desarrollo psicosexual.

Al analizar la extensión del pedido de pena, se computó la diferencia de edad entre las víctimas y el imputado, fundamentando que existió un aprovechamiento de su superioridad física y se remarcó la interseccionalidad de la vulnerabilidad de las víctimas por su condición de mujeres y menores de edad.

Entre los parámetros valorados para medir la extensión del daño causado se computó el prolongado período en que se extendieron los abusos -unos 9 años- y la diversidad de ámbitos donde fueron ejecutados, entre los que se incluyeron albergues transitorios, domicilios particulares y el propio automóvil del encausado.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido con aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años y corrupción de menores, todos en concurso real de delitos.