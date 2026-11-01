Trabajadores de la ex IOSFA comenzaron a recibir avisos de despido

Trabajadores de la ex obra social de las Fuerzas Armadas, IOSFA, comenzaron a recibir notificaciones de despido, luego de que el gobierno decretara el cierre de las farmacias y policonsultorios.

De acuerdo con información difundida por la seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en Punta Alta son 83 trabajadores, entre contratados y planta permanente, quienes están en riesgo de perder su fuente laboral a partir del 30 de noviembre.

Detallaron que 33 corresponden a la farmacia de Punta Alta, 5 a la farmacia del Hospital Naval Puerto Belgrano, 5 al Policonsultorio periférico de calle Passo, y 40 a la delegación Puerto Belgrano.

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Días atrás el gobierno nacional dispuso la disolución y liquidación del IOSFA, lo que incluye el cierre de farmacias y delegaciones en distintos puntos del país.

"Es una mala noticia para nuestra comunidad —expresó Pablo Mendoza, secretario local de la ATE—. Es durísimo saber que el 30 de noviembre van a quedar muchos trabajadores sin su fuente laboral con el cierre de las farmacias y el policonsultorio."

"Con la cantidad de gente que tiene la obra social de las Fuerzas Armadas, se va generar una crisis sanitaria terrible", agregó.