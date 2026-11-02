Allanaron la casa de un militar por un hurto dentro de la Base Naval

La justicia ordenó hoy el allanamiento en la vivienda de un militar de la Armada Argentina, en el marco de una causa por hurto del pasado 20 de octubre, dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, informaron fuentes policiales.

Según indicaron, por orden del Juzgado de Garantías N° 4, se llevó a cabo el procedimiento en un departamento de Humberto al 3.500 de Villa Maio, donde reside el militar investigado.

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Agregaron que en el allanamiento, realizado por personal de la Policía de Establecimientos Navales, encargada de la investigación preliminar se obtuvieron resultados positivos, lográndose la incautación de los elementos sustraídos denunciados por la víctima.