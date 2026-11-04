El concejal Medina solicitó al Municipio intimar y asegurar el predio de la ex Caipal

La empresa Caipal (Cooperativa de Trabajo Tambera Recuperada ex Empleados de Caipal Limitada) fue oportunamente declarada de Interés Social para el Distrito de Coronel Rosales en la primera década de los años 2000, y en el 2012 la comuna dispuso la cesión en préstamo de uso gratuito de bienes, recordó el concejal Daniel Medina (Bien Común), quien luego solicitó en el ámbito del Concejo Deliberante que se adopten medidas respecto a la peligrosidad que representa el estado de abandono de la estructura ubicada en Sáenz Peña al 400.

En tal sentido, dijo que actualmente el predio se encuentra en condiciones derruidas y totalmente abierto, creando una situación de riesgo urbano que preocupa a la comunidad.

"El estado de abandono, suciedad y malezas solo puede generar accidentes que pongan en riesgo a los bomberos, por ejemplo. Hay que prevenir urgentemente para evitarlo", afirmó el edil.

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El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el pedido de Medina proponiendo al intendente Rodrigo Aristimuño reactivar las intimaciones para evitar accidentes y vandalismo en torno al predio.

Expresó que acuerdo a lo que dispone la ley provincial vigente, el predio debería considerarse como una "edificación derruida" por su estado de deterioro avanzado y tomarse medidas urgentes en consecuencia.

"La situación del predio facilita actividades delictivas y hay riesgos de desprendimientos de estructuras y accidentes. El año pasado a raíz de un pedido de nuestro bloque se intimó al Banco Nacion, por ese entonces responsable del predio, para que efectúe el cierre del espacio. Ahora nuevamente los accesos están abiertos y vemos con preocupacion el mal estado del techo", expuso.

Luego se preguntó: "¿Si nuestra ciudad vuelve a sufrir un temporal como ocurrió en el 2023 o 2025, qué estabilidad tiene el techo de chapas? Eso pone en riesgo a los vecinos del barrio Cooperativa o de otras viviendas cercanas. Se debe intimar y ojalá que se dispongan acciones prontamente que ordenen, lleven mayor seguridad y que los responsables del inmueble le den pronta utilidad".