Solicitan respuestas al Gobierno nacional por el ex IOSFA: "Salud y trabajo en el centro del reclamo"

A partir de las gestiones realizadas en La Plata y Buenos Aires, la presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical y concejal Liliana Taboada, junto a la presidenta de la Juventud Radical, Natasha Lopetegui, trasladaron al diputado nacional radical Pablo Juliano la preocupación por la situación de la ex IOSFA y sus consecuencias en Puerto Belgrano y Punta Alta.

Ante ese planteo, el legislador Juliano tomó el reclamo y presentó un pedido de informes ante la Cámara de Diputados de la Nación para exigir explicaciones urgentes al Gobierno nacional.

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La iniciativa surge de la profunda preocupación por el proceso de reorganización de la obra social, dispuesto mediante los DNU 882/2026 y 1286/2026, que genera incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones sanitarias, el acceso a medicamentos y las fuentes laborales de numerosos trabajadores de la región.

Entre los principales puntos del reclamo, se encuentran el cierre de farmacias en Puerto Belgrano y el Hospital Naval, la situación del policonsultorio de Punta Alta, la continuidad de los tratamientos médicos y las alternativas previstas para garantizar los puestos de trabajo de quienes se desempeñan en estos servicios.

El pedido de informes busca que el Poder Ejecutivo brinde información clara y documentada sobre el proceso de disolución y liquidación del ex IOSFA, la creación de la nueva OSFA, la situación financiera de la obra social y las medidas previstas para evitar que los afiliados queden sin cobertura y los trabajadores sin empleo.

"Desde la UCR de Coronel Rosales sostenemos que cualquier proceso de reorganización administrativa debe garantizar los derechos de los afiliados y proteger a los trabajadores. La salud de miles de familias y la continuidad laboral de quienes sostienen estos servicios esenciales no pueden quedar sujetas a la incertidumbre", dijo la edil.

"La salud no puede esperar y el trabajo tampoco. Vamos a seguir impulsando este reclamo y exigiendo respuestas concretas al Gobierno nacional".