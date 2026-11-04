Solicitan respuestas al Gobierno nacional por el ex IOSFA: "Salud y trabajo en el centro del reclamo"
La UCR Coronel Rosales presentó la situación ante los legisladores para que se trate en la Cámara de Diputados de la Nación.
A partir de las gestiones realizadas en La Plata y Buenos Aires, la presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical y concejal Liliana Taboada, junto a la presidenta de la Juventud Radical, Natasha Lopetegui, trasladaron al diputado nacional radical Pablo Juliano la preocupación por la situación de la ex IOSFA y sus consecuencias en Puerto Belgrano y Punta Alta.
Ante ese planteo, el legislador Juliano tomó el reclamo y presentó un pedido de informes ante la Cámara de Diputados de la Nación para exigir explicaciones urgentes al Gobierno nacional.
La iniciativa surge de la profunda preocupación por el proceso de reorganización de la obra social, dispuesto mediante los DNU 882/2026 y 1286/2026, que genera incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones sanitarias, el acceso a medicamentos y las fuentes laborales de numerosos trabajadores de la región.
Entre los principales puntos del reclamo, se encuentran el cierre de farmacias en Puerto Belgrano y el Hospital Naval, la situación del policonsultorio de Punta Alta, la continuidad de los tratamientos médicos y las alternativas previstas para garantizar los puestos de trabajo de quienes se desempeñan en estos servicios.
El pedido de informes busca que el Poder Ejecutivo brinde información clara y documentada sobre el proceso de disolución y liquidación del ex IOSFA, la creación de la nueva OSFA, la situación financiera de la obra social y las medidas previstas para evitar que los afiliados queden sin cobertura y los trabajadores sin empleo.
"Desde la UCR de Coronel Rosales sostenemos que cualquier proceso de reorganización administrativa debe garantizar los derechos de los afiliados y proteger a los trabajadores. La salud de miles de familias y la continuidad laboral de quienes sostienen estos servicios esenciales no pueden quedar sujetas a la incertidumbre", dijo la edil.
"La salud no puede esperar y el trabajo tampoco. Vamos a seguir impulsando este reclamo y exigiendo respuestas concretas al Gobierno nacional".