Este sábado y domingo, llegará la fiesta de "A mar y campo"

Este fin de semana se llevará a cabo la novena Fiesta de Comida al Disco "A mar y campo", en la Plaza Carrasco, de Pehuen Co.

La propuesta ofrecerá dos jornadas consecutivas con una variada oferta gastronómica basada en preparaciones en discos de arado, junto con la instalación de un patio cervecero.

El público podrá disfrutar de espectáculos artísticos en vivo y clases magistrales de cocina a cargo de profesionales.

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Desde la organización se invitó a toda la comunidad a agendar la fecha y acercarse a compartir este tradicional encuentro festivo que celebra los sabores, la gastronomía local y la identidad del pueblo turístico rosaleño.

Para más información se puede acceder al Facebook oficial de "A mar y campo".