Marcha por la situación de la obra social de la Armada

Bajo la consigna “La salud es un derecho, no un negocio”, trabajadores, afiliados, jubilados y vecinos de Punta Alta convocan a una nueva movilización para manifestar su rechazo al cierre del policonsultorio y las farmacia de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

La manifestación pública está prevista para hoy, a las 18, en el Arco del Centenario de la Plaza Belgrano, en la esquina de Murature y Rivadavia.

Se buscará visibilizar el reclamo y solicitar que se preserven las prestaciones sanitarias, consideradas fundamentales para los afiliados y sus familias.

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De esta manera, la movilización pretende reunir a los distintos sectores afectados y a la comunidad en general, en defensa de la continuidad de los servicios de salud en la ciudad.