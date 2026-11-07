Aprehendieron a un hombre con antecedentes penales por un robo en Punta Alta

Un hombre de 34 años fue aprehendido este viernes, alrededor de las 18, en el marco de una investigación por un robo ocurrido en un inmueble ubicado en calle Mendizábal al 900, en Punta Alta.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Punta Alta.

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso, identificado como Rodrigo del Jesús Figueroa, habría ingresado a la propiedad tras violentar la puerta de acceso y sustraído una amoladora marca Black & Decker y una agujereadora marca Lusqtoff.

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Ambas herramientas fueron recuperadas y secuestradas por los efectivos. Posteriormente, los elementos fueron reconocidos por el damnificado.

Por otra parte, desde la Policía informaron que el 29 de octubre se había realizado un allanamiento en el domicilio del mismo hombre, en el marco de otra investigación por un hecho de hurto. La diligencia fue llevada adelante por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) y del Destacamento Zona Sur, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En aquella oportunidad, el procedimiento arrojó resultado positivo y se secuestró una motoguadaña marca Daewoo, de color naranja y 52 cc, que había sido denunciada como sustraída días antes.

De acuerdo con el parte, Figueroa registra antecedentes penales por distintos hechos delictivos.

En las actuaciones intervienen la UFIJ Nº 15 y la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, ambas dependientes del Departamento Judicial Bahía Blanca, según las respectivas causas.