Ex IOSFA: se buscan gestiones urgentes ante una situación crítica e incierta

Por Natalia Miguel

Los trabajadores de la obra social de la Armada, recientemente cesanteados y sin renovación de contratos, solicitaron a los concejales de La Libertad Avanza en Coronel Rosales que, con carácter de urgencia, se brinde una respuesta clara y se habiliten canales de diálogo institucionales y gestiones políticas inmediatas ante las autoridades nacionales, “en relación a nuestra situación crítica e incierta”.

El documento fue entregado por los propios agentes civiles que se desempeñaban en las dependencias de la ex IOSFA (farmacias, policonsultorio y delegación) a los ediles de la LLA y puntualmente al presidente del cuerpo deliberativo, Pablo Gómez.

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Se recordó que esta iniciativa surge a partir de la comunicación formal del cierre definitivo de más de 30 farmacias propias en todo el territorio nacional, con fecha límite operativa el próximo 30 de noviembre.

Los empleados expusieron, mediante la nota, que tal medida desarticula un servicio esencial para la comunidad de Punta Alta, donde más de la mitad de la población depende de esta cobertura y pone en riesgo directo las fuentes de sustento de más de 40 familias.

Mencionaron que hasta la fecha, el personal de encuentra sumido en un desamparo administrativo absoluto, careciendo de definiciones explícitas sobre reubicaciones, planes de contingencia o la continuidad de los contratos de planta y locación de servicios.

Debido a que La Libertad Avanza es el espacio político local que representa al gobierno nacional en el ámbito municipal, requirieron formalmente:

* Audiencia urgente: una reunión presencial inmediata entre el bloque de concejales de la citada bancada y los trabajadores afectados de las farmacias IOSFA Base Naval Puerto Belgrano y Hospital Naval.

* Intermediación directa: la gestión de canales de diálogo con el Ministro de Defensa de la Nación y la intervención de la obra social para brindar certezas oficiales sobre la situación de cada trabajador en particular.

* Mesa de trabajo local: el compromiso político de buscar alternativas viables para la conservación de los puestos de empleo civiles que sostienen el funcionamiento de las sedes.

“Los plazos operativos impuestos vencen en pocas semanas. Por lo tanto, no podemos posibilitar dilaciones institucionales y estamos a la espera de una pronta y favorable respuesta”, se expresó mediante el escrito.

Previsibilidad

En ese encuentro, el titular del CD rosaleño dijo a la prensa que "estarán golpeando las puertas que sean necesarias para buscar una respuesta".

"Vamos a llegar hasta el lugar que sea necesario para traerle a los trabajadores una contestación apropiada. Sabemos de los achiques del Estado, pero los vecinos merecen una respuesta para saber qué será de su futuro laboral. Vamos a pedir, sobre todo, previsibilidad. Es importante que la gente sepa cuál es exactamente la situación para poder reorganizarse".

"Pero lo fundamental que quiero dejar en claro, es que nosotros estamos con los vecinos de Coronel Rosales y vamos a hacer todo lo posible por la gente de nuestra comunidad", dijo.

Manifestaciones

A partir de las novedades surgidas desde el orden nacional y de los despidos que se empezaron a recibir la semana pasada, los agentes de la ex IOSFA, hoy OSFA, Obra Social de las Fuerzas Armadas, comenzaron a manifestarse públicamente.

El primer encuentro se realizó frente a la propia farmacia de Puerto Belgrano, ubicada a metros del puesto de acceso Nº 2 a la Base Naval, y luego se hizo lo propio en el ámbito de Punta Alta, con el respaldo de la ATE y otros dirigentes políticos e institucionales.

También durante la semana se reunieron en asamblea y una de las cuestiones que surgió allí fue la nota entregada a La Libertad Avanza.

En tanto el intedente Rodrigo Aristimuño motorizó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación, impulsado a través del diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, para exigir explicaciones al Poder Ejecutivo Nacional.

Solicitó información sobre las decisiones administrativas que motivaron el cierre de ambos establecimientos, sus fundamentos económicos y sanitarios, y las medidas previstas para garantizar la continuidad de la atención médica y farmacéutica de los afiliados de Rosales y la región.