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Seguridad.

Detienen a un ladrón de casas en Punta Alta

Ingresó el domingo a la noche a un domicilio de calle Formosa al 200.

Los objetos recuperados. (Foto: Policía)

Personal de la Estación de Policía Comunal Punta Alta detuvo, a las 23.20 horas de la noche del domingo, a una persona identificada como Alexis Ezequiel Ferreyra (21 años), en inmediaciones de las calles Formosa y Entre Ríos de esa ciudad.

El procedimiento tuvo lugar luego de establecerse que el mencionado joven, momentos antes, habría ingresado a una vivienda ubicada en calle Formosa al 200, previo provocar la rotura de una ventana trasera.

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Una vez en el interior, robó un parlante portátil, prendas de vestir, teléfonos celulares y elementos de higiene, para posteriormente retirarse del lugar. A partir de las averiguaciones realizadas y la intervención del personal policial, se logró localizar al sospechoso y proceder a su aprehensión.

Puesto en conocimiento de lo sucedido, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que dispuso la realización de las diligencias judiciales de rigor.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, en el marco de actuaciones caratuladas como robo.

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