Aprehendieron a un menor por un robo: habría golpeado a la víctima con una llave francesa

Un adolescente de 17 años fue aprehendido durante la madrugada acusado de participar en un robo en la vía pública en el que un joven de 20 años habría sido agredido con una llave francesa.

El procedimiento se realizó alrededor de las 4, luego de una persecución policial que culminó en el estacionamiento de la terminal de colectivos San Francisco de Asis.

Según informaron fuentyes oficiales, el operativo se inició cuando efectivos del Comando de Patrullas que realizaban tareas preventivas fueron alertados por un transeúnte sobre la presencia de dos individuos que estarían intentando sustraer un motovehículo en Estados Unidos al 100.

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Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un joven de 20 años que solicitaba auxilio, mientras que los dos sospechosos emprendían la fuga en diferentes motocicletas.

Ante esta situación, el personal policial inició una persecución de uno de los involucrados, con la colaboración de efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL). Finalmente, el adolescente fue interceptado.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta Mondial LD 110 Max y una llave francesa metálica, elemento que, de acuerdo con el relato de la víctima, habría sido utilizado para golpearlo durante la sustracción de sus pertenencias.

El menor fue trasladado a la comisaría Primera, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo la carátula de robo.

En tanto, la investigación continúa para establecer las circunstancias del hecho y determinar la participación del segundo involucrado, quien logró escapar.