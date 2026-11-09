DOSEM atraviesa una delicada situación económica y busca alternativas para sostener sus servicios

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La Dirección de Obra Social de Empleados Municipales (DOSEM) atraviesa un escenario económico complejo, marcado por el incremento de los costos de las prestaciones médicas, los medicamentos de alto costo y una estructura de ingresos que, según sus autoridades, no logra acompañar el ritmo de los gastos.

En ese contexto, la institución presentó una nueva herramienta que llega para reemplazar al histórico Sistema de Auto-Gestión, que por cuestiones técnicas había dejado de funcionar con el 100% de sus prestaciones. Sin embargo, más allá de esta actualización, la preocupación central de la conducción está puesta en la sustentabilidad económica de la obra social y en la necesidad de tomar decisiones para garantizar su funcionamiento futuro.

Para analizar la delicada situación, el presidente de DOSEM, Pablo Hernández, estuvo acompañado por el director general, Oscar Rivera, responsable del área operativa, y el doctor Sebastián Martínez, secretario legal y técnico, a cargo de los asuntos jurídicos de la institución.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En cuanto al panorama económico, Oscar Rivera señaló que uno de los principales problemas es el crecimiento de las erogaciones en relación con los recursos disponibles.

"Hoy por hoy las erogaciones que vamos teniendo van creciendo en forma exponencial respecto de los recursos. Los ingresos que tenemos están vinculados a los aumentos de paritarias. Si bien reconocemos el esfuerzo que se está haciendo para otorgar aumentos salariales, esos incrementos no alcanzan para satisfacer la demanda que generan las prestaciones", señaló el director general de DOSEM.

Por su parte, Pablo Hernández remarcó que DOSEM tiene una particularidad en su esquema de financiamiento y que depende exclusivamente de los aportes de sus afiliados y de la contribución patronal.

"Somos una de las pocas obras sociales de la provincia de Buenos Aires que nunca pudo aumentar la cuota. Hubo un intento de modificar el porcentaje, pero no prosperó y tuvimos que revertirlo por la disconformidad de los afiliados. Nos financiamos solamente con los recursos de los trabajadores y la contribución patronal. No recibimos reintegros de la Superintendencia ni otros aportes", indicó.

El presidente sostuvo que esta situación obliga a revisar el esquema económico y financiero de la institución para encontrar una salida que permita sostener las prestaciones.

Otro de los factores que agravaron el escenario es el aumento de las enfermedades y de los tratamientos que requieren medicación de alto costo.

Hernández explicó que patologías que anteriormente eran consideradas extraordinarias hoy aparecen con mayor frecuencia, particularmente en el área de oncología.

"Tenemos un problema muy importante con los medicamentos de alto costo. Los tratamientos especiales para oncología incorporan medicamentos novedosos, como los monoclonales, cuyos valores son extremadamente elevados. Hay medicamentos que pueden llegar a costar 170 millones de pesos mensuales para un solo paciente", detalló.

El presidente también explicó que DOSEM, por su condición de ente autárquico municipal, no integra el sistema nacional de obras sociales y, por lo tanto, no accede a los mecanismos de reintegro para tratamientos de alto costo.

"Nosotros asumimos el 100% de esos tratamientos sin que exista otro organismo que aporte. Los medicamentos y las prestaciones aumentan muy por encima de la inflación y eso genera una bola de nieve que resulta cada vez más difícil de frenar", sostuvo.

Hernández aportó una comparación para dimensionar el impacto de estos gastos y, según indicó, mientras el promedio mensual destinado al conjunto de los afiliados ronda entre los 140 y los 170 millones de pesos, actualmente la obra social debe afrontar un medicamento de 115 millones de pesos mensuales para un solo afiliado.

A eso se suman los costos vinculados con los trasplantes, por lo que Rivera recordó que en los últimos cinco años se realizaron cinco trasplantes y que durante el último mes se incorporaron tres nuevos casos.

"Un paciente trasplantado necesita controles durante un año en el hospital donde se realizó la intervención. Son estudios que pueden costar alrededor de cuatro millones de pesos mensuales. Hoy mantener a una persona trasplantada puede representar un gasto cercano a los 500 millones de pesos", señaló.

Discusión judicial y recursos de la obra social

En otros de los temas centrales también se abordó el impacto de los recursos de amparo que presentan los afiliados para reclamar determinadas coberturas.

Desde el área legal, el doctor Sebastián Martínez explicó que uno de los principales inconvenientes está relacionado con la rapidez con la que se dictan medidas cautelares que obligan a la obra social a afrontar prestaciones antes de que se analice integralmente el caso.

"El problema es que muchos magistrados hacen lugar a medidas cautelares a los dos o tres días de presentado un amparo, sin que la obra social haya podido contestar, ofrecer pruebas o explicar cuál es la situación concreta. Cuando después se analiza el expediente, la prestación ya tuvo que ser asumida y el gasto ya se realizó", puntualizó.

El secretario legal y técnico consideró que en estos procedimientos debería contemplarse también la situación económico-financiera de la institución.

"DOSEM nunca deja desamparado a un afiliado. Lo que buscamos son alternativas que nos permitan darle cobertura, quizás bajo una modalidad diferente a la que solicita, pero sin dejar de atender su necesidad. El problema es que también tenemos que pensar en el conjunto de los afiliados. No podemos destinar todos los recursos a una sola prestación y poner en riesgo la continuidad de la obra social", sostuvo.

En ese sentido, las autoridades plantearon la necesidad de que las resoluciones judiciales contemplen tanto el derecho individual a la cobertura como la capacidad real de financiamiento de la institución.

Una reunión con el intendente

Frente a este panorama, Hernández adelantó que la conducción tiene prevista en los próximos días una reunión con el intendente municipal para plantear formalmente la situación y buscar alternativas de acompañamiento económico por parte del Ejecutivo.

El presidente recordó que el Departamento Ejecutivo tiene representación en el Consejo de Administración de DOSEM y consideró necesario que el gobierno municipal se involucre en la búsqueda de soluciones.

"Entendemos que el intendente tiene que involucrarse. Manifestó su interés en escuchar la problemática y tenemos expectativas de que podamos recibir algún respaldo que nos permita resolver esta situación", expresó.

Al mismo tiempo, confirmó que mantuvieron conversaciones con autoridades de IOMA para conocer cuáles serían, en caso de no prosperar las medidas que se mencionaron anteriormente, las condiciones de una eventual transición.

Hernández recordó que, por tratarse de empleados municipales de la Provincia de Buenos Aires, IOMA constituye el sistema de cobertura que corresponde habitualmente a los trabajadores de los municipios.

"Somos una excepción por tener nuestra propia obra social. En la provincia, la mayoría de los municipios tienen IOMA. Nosotros tenemos alrededor de 4.000 afiliados y, contando a los adherentes, estamos cerca de las 8.000 personas. Ya hemos mantenido reuniones con IOMA para conocer cómo sería una eventual transición", subrayó.

No obstante, aclaró que esa alternativa no constituye la primera opción de la conducción, que busca encontrar mecanismos para sostener DOSEM y preservar su actual nivel de prestaciones.

Hernández destacó que, pese a las dificultades, la institución logró mantener históricamente un nivel de cobertura que, según afirmó, supera en numerosos aspectos las prestaciones habituales de otras obras sociales y prepagas.

Entre los servicios que mencionó se encuentran los policonsultorios, donde los afiliados pueden acceder sin costo adicional a consultas y estudios como tomografías, ecografías y atención de distintas especialidades, mediante la presentación del token correspondiente.

También destacó el sistema de acompañamiento para los pacientes que deben trasladarse a Buenos Aires por razones médicas.

"Tenemos un esquema del 40-40-20, por el cual la obra social y el sindicato participan en los gastos de alojamiento, comida, transporte y otros costos del afiliado y un acompañante. Es una prestación histórica de DOSEM que seguimos manteniendo, aunque hoy cada traslado puede representar entre siete y ocho millones de pesos", sintetizó.

El presidente también valoró el trabajo del equipo administrativo, contable, técnico y jurídico de la institución, al que atribuyó la posibilidad de sostener hasta ahora el nivel de prestaciones.

"Tenemos un excelente equipo. Oscar trabaja sobre las finanzas, Sebastián en el área legal y todo el personal de DOSEM realiza un esfuerzo enorme. Hemos hecho magia para llegar hasta este momento manteniendo las coberturas y las prestaciones", manifestó.

Un enorme desafío

Otro de los puntos que abordaron fue la relación con los afiliados y la necesidad de que comprendan el escenario económico que atraviesa la institución.

Hernández reconoció que existen reclamos de los trabajadores, pero consideró que también es necesario analizar la situación desde una perspectiva colectiva.

"El afiliado es reclamante, muchas veces con razón, porque viene de décadas en las que DOSEM reconoce prácticamente todo. Pero tenemos que entender que la obra social es solidaria; no solamente tenemos que cubrir un trasplante o un medicamento de altísimo costo, sino garantizar la atención del resto de los afiliados", sostuvo.

En ese sentido, señaló que la institución debe encontrar un equilibrio entre mantener la calidad de las prestaciones y contar con los recursos necesarios para financiarlas.

También indicó que el objetivo es evitar que DOSEM pierda las características que históricamente la distinguieron, entre ellas su reconocimiento como una entidad que siempre cumple con los pagos a los prestadores médicos, clínicas, hospitales y farmacias.

En el final, Rivera resumió las alternativas que se encuentran sobre la mesa y son concretamente conseguir un acompañamiento económico del Ejecutivo municipal, analizar técnicamente una posible adecuación de los aportes de los afiliados o avanzar en ambas alternativas.

"El planteo es muy simple y necesitamos una solución inmediata. O aumentamos los ingresos de DOSEM para mantener la calidad y la excelencia de las prestaciones, o analizamos la posibilidad de pasar a IOMA. Queremos seguir funcionando como hasta ahora, pero necesitamos una decisión concreta", remarcó.

La conducción insistió en que el objetivo del sinceramiento de la situación económica no es abandonar prestaciones, sino advertir sobre las dificultades para sostenerlas con el esquema de financiamiento actual.

"Queremos mantener viva la obra social y seguir brindando la calidad de atención que siempre tuvo. Para eso necesitamos que todos comprendamos cuál es la situación y encontremos una solución", concluyó Rivera.