Carlos Köhler, el pediatra que encontró en los cuentos otra forma de contar la vida

Hay recuerdos que permanecen guardados durante años hasta que encuentran la forma de convertirse en historias. Para el doctor Carlos Köhler, reconocido pediatra bahiense, la escritura fue durante mucho tiempo una manera de acompañar la soledad, mantener el contacto con sus afectos y dejar testimonio de distintas etapas de su vida.

De esa vocación nació Cuando mi vida se hizo cuento, una obra que reúne 26 textos entre cuentos, poemas, historias y testimonios. Lejos de proponerse como una autobiografía convencional, el libro recupera experiencias personales con una intención que va más allá de la memoria individual: despertar en los lectores sus propios recuerdos.

La necesidad de escribir acompañó a Köhler desde sus años de estudiante de Medicina. En aquella etapa, marcada por la distancia de sus afectos, poner en palabras sus vivencias le permitía aliviar la ansiedad y sentirse cerca de los suyos. Algunos textos los enviaba por correo; otros quedaban archivados para una oportunidad futura.

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Con el tiempo, el interés por reconstruir la historia de su familia le planteó un nuevo desafío. Al advertir que había espacios de su pasado familiar que ya no podía recuperar, decidió reunir sus memorias para que sus hijas y nietos pudieran conocer esas historias.

Así comenzaron a aparecer recuerdos, anécdotas y episodios que habían marcado distintos momentos de su vida. La pandemia funcionó como catalizador de ese proceso: en medio del aislamiento, recuperó escritos dispersos y los transformó en cuentos, poemas, historias y testimonios, procurando respetar la esencia y la intención de cada uno.

Lo que al principio parecía apenas un pasatiempo para compartir con amigos y familiares terminó convirtiéndose en un proyecto editorial. Las preguntas y los comentarios de quienes leían sus textos lo animaron a afrontar un nuevo desafío. La respuesta inicial, recuerda, había sido una broma: hacer un libro. Con el tiempo, la idea dejó de ser una ocurrencia para convertirse en realidad.

De la experiencia personal al testimonio generacional

En las páginas de Cuando mi vida se hizo cuento conviven el humor, la melancolía, los sentimientos, las alegrías y otras vivencias.

No hace falta que al lector le importen de antemano los recuerdos del autor. Alcanza con que alguno de ellos despierte los propios. En esa posibilidad de reconocerse en la experiencia ajena reside una de las claves de la obra.

La presentación de Cuando mi vida se hizo cuento será el jueves 19 de noviembre, a las 19.30, en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, en Zelarrayán 560.

Porque, en definitiva, como propone el espíritu del libro, hay momentos en que una vida, casi sin proponérselo, termina convirtiéndose en cuento.