Vacaciones de verano: qué cambia con la reforma laboral

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Con la llegada de los últimos meses del año, miles de trabajadores comienzan a organizar sus vacaciones de verano. La elección del destino, las reservas y la coordinación con la familia se combinan con una cuestión fundamental: conocer las condiciones en las que corresponde otorgar el descanso anual.

En ese contexto, la reforma laboral introdujo modificaciones en el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que regula el período en el que deben concederse las vacaciones, los plazos de comunicación y la posibilidad de dividir los días disponibles.

Sin embargo, no todo cambió. Se mantienen la escala de días según la antigüedad, el carácter remunerado de la licencia y las reglas generales para calcular su pago. Además, los convenios colectivos pueden establecer condiciones particulares para cada actividad.

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Uno de los cambios centrales es la posibilidad de dividir las vacaciones en distintos períodos, siempre que exista acuerdo entre el empleador y el trabajador. Cada tramo debe tener una duración mínima de siete días corridos.

Así, por ejemplo, una persona que tiene 21 días de vacaciones puede acordar tomarse 14 días en verano y reservar los siete restantes para otro momento del año. La empresa no puede imponer unilateralmente ese fraccionamiento: la norma requiere el consentimiento de ambas partes.

También se habilita la posibilidad de acordar vacaciones fuera del período general, comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Esta alternativa tampoco supone que el empleador pueda modificar por su cuenta las fechas habituales: debe existir un acuerdo.

Otro punto importante es el aviso previo. La fecha de inicio debe comunicarse por escrito con una anticipación mínima de 30 días, salvo que el convenio colectivo aplicable establezca un sistema diferente. Por eso, antes de organizar el descanso, resulta conveniente consultar las condiciones específicas de cada actividad.

¿Cuántos días corresponden?

La reforma no modificó la escala general de vacaciones prevista por la LCT. La cantidad de días corridos depende de la antigüedad que el trabajador tenga al 31 de diciembre del año al que corresponde la licencia.

--Hasta cinco años: 14 días corridos.

--Más de cinco y hasta diez años: 21 días corridos.

--Más de diez y hasta veinte años: 28 días corridos.

--Más de veinte años: 35 días corridos.

Al tratarse de días corridos, se incluyen sábados, domingos y feriados dentro del período de descanso.

Para quienes no alcanzan el tiempo mínimo de trabajo exigido por la ley, existe un régimen proporcional: corresponde un día de vacaciones por cada 20 días de trabajo efectivo, bajo las condiciones previstas en la normativa.

El derecho a descansar en verano

La temporada comprendida entre octubre y abril continúa siendo el período general para otorgar las vacaciones. Además, la reforma incorporó una previsión específica para los establecimientos en los que las licencias se distribuyen por trabajador, grupo, sector o área y no se conceden simultáneamente a toda la dotación.

En esos casos, el empleador debe organizar los turnos para que cada trabajador pueda disfrutar de sus vacaciones durante la temporada de verano al menos una vez cada tres años.

Este punto resulta relevante para quienes trabajan en actividades que necesitan mantener servicios durante todo el año y no pueden otorgar licencias simultáneas a todo el personal.

¿Qué pasa en caso de enfermedad?

La nueva redacción del artículo 154 también regula la interrupción de las vacaciones por enfermedad. Para que se aplique, el trabajador debe informar la situación en tiempo y permitir el control médico correspondiente por parte del empleador.

Si la enfermedad impide continuar con el descanso, los días que no se hayan podido utilizar deben reprogramarse. La reincorporación y la fecha en que se retoma la actividad dependen de las condiciones previstas por la ley y de la evolución de la situación médica.

Por eso, es importante comunicar la enfermedad oportunamente y conservar las constancias correspondientes.

Cómo se calcula el pago de las vacaciones

La remuneración de las vacaciones continúa calculándose, para los trabajadores mensualizados, dividiendo el sueldo por 25 y multiplicando el resultado por la cantidad de días de licencia.

Por ejemplo, para un salario mensual de $1.500.000, el valor diario de vacaciones es de $60.000. Si corresponden 14 días, el importe resultante es de $840.000.

Cuando existen conceptos variables, como comisiones u horas extras, se aplican las reglas específicas previstas por la legislación. El pago de las vacaciones debe realizarse antes del comienzo de la licencia.

Qué conviene revisar antes de planificar

La reforma no habilita a reemplazar las vacaciones por dinero mientras continúa vigente la relación laboral. El descanso debe disfrutarse efectivamente, mientras que la liquidación de vacaciones no utilizadas corresponde, en los términos legales, cuando finaliza el vínculo laboral.

La normativa también permite acumular, mediante acuerdo, hasta la tercera parte de las vacaciones inmediatamente anteriores que no se hayan utilizado.

Ante la planificación del verano, los trabajadores deberían verificar su antigüedad, la cantidad de días disponibles, el convenio colectivo que los comprende y la fecha de inicio comunicada por escrito. Si se propone fraccionar la licencia o tomarla fuera de temporada, es importante que el acuerdo quede claramente establecido.

Para las organizaciones sindicales, conocer estas disposiciones es una herramienta para orientar a los afiliados y atender consultas antes de que comiencen las licencias. La planificación anticipada permite organizar el descanso con mayor previsibilidad y, al mismo tiempo, conocer los derechos que continúan vigentes.