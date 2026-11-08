Detuvieron a un hombre en el barrio Villa Libre Sur por amenazas de muerte al papa León XIV

Un hombre fue detenido esta noche en una vivienda del barrio Villa Libre Sur, acusado de haber amenazado de muerte al papa León XIV, quien llegó este domingo a la Argentina para una histórica visita de tres días, que se extenderá hasta el miércoles próximo.

El operativo se llevó adelante en calle Cramer al 700, donde se arrestó a Fabio Ariel Perrone, quien quedó a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, luego de que se detectara la intimidación contra el Pontífice.

La investigación estuvo a cargo de la direcciones de Contraterrorismo y de Cibercrimen de la Policia Bonaerense y efectivos de Cibercrimen Bahía Blanca lo detuvieron.

Se trata del segundo caso de amenazas contra el Papa en las últimas horas. Más temprano, la SIDE informó sobre la detención de otro hombre en el partido de Pilar, acusado también por intimidaciones contra el Papa.