Una persona fue detenida por amenazar de muerte al papa León XIV antes de su llegada a la Argentina

Una persona fue detenida por amenazar de muerte al papa León XIV durante su visita a la Argentina. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), a partir de información aportada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Según informó la SIDE a través de un comunicado oficial, los datos fueron producidos por la Subsecretaría de Operaciones y entregados al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal. El operativo se concretó en menos de 24 horas desde que se tomó conocimiento de la amenaza.

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien interviene en la causa.

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En el comunicado, la SIDE destacó que el resultado fue posible gracias a la coordinación entre las áreas de Inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia. Además, aseguró que trabaja para anticipar riesgos y detectar posibles amenazas, con el objetivo de garantizar que la visita del Papa se desarrolle con normalidad y seguridad.

La detención se conoció mientras el Papa completaba su segunda jornada de actividades en Uruguay, antes de continuar su gira por Sudamérica.

Este sábado, León XIV celebró una misa multitudinaria en el Parque París Londres de Paysandú, visitó el barrio Casavalle, donde se reunió con familias de una comunidad vulnerable, y mantuvo un encuentro con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica de Uruguay.

La jornada terminó con una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo, donde habló ante miles de jóvenes y los alentó a formar una familia y comprometerse con los demás. (TN)