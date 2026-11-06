La industria creció un 0,7% y la construcción mejoró un 7,8% en septiembre

La industria manufacturera creció un 0,7% en septiembre y la construcción trepó un 7,8% contra agosto, de acuerdo con los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La actividad industrial registró una baja interanual del 1,8% y el Índice de Producción acumuló una contracción del 2,6%% en lo que va del año con respecto al mismo período de 2025.

Por el contrario, la construcción mostró variaciones positivas tanto en la medición interanual, que subió un 5,1%, como en la acumulada en los primeros nueve meses del año, que creció un 1,3%.

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Uno por uno, los números de la industria durante septiembre

De acuerdo con el informe del Indec, en septiembre, 10 de las 16 divisiones de la industria manufacturera registraron caídas en la comparación interanual. También detalló, según su incidencia en el nivel general, las disminuciones:

Maquinaria y equipo: 26,8%;

Otros equipos, aparatos e instrumentos: 22%;

Prendas de vestir, cuero y calzado: 5,3%;

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: 3,5%;

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 4,9%.

Productos de metal: 4%;

Industrias metálicas básicas: 1,1%;

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 0,8%;

Alimentos y bebidas: 0,1%;

Productos de tabaco: 6,5%.

Además, se observaron incidencias positivas en los siguientes rubros:

Sustancias y productos químicos: 3,9%;

Madera, papel, edición e impresión: 6,4%;

Productos minerales no metálicos: 5,1%;

Otro equipo de transporte: 11%;

Productos de caucho y plástico: 1,7%;

Productos textiles: 2%.

Qué pasó con la construcción en septiembre, según el INDEC

En septiembre, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una suba del 5,1% con respecto a igual mes de 2025. En el acumulado del año, el índice de la serie original presentó un aumento del 1,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

Por su parte la serie desestacionalizada mensual tuvo una variación positiva del 7,8% con respecto a agosto. “Con esta variación, el ISAC alcanzó el mayor valor desde mayo en la serie desestacionalizada”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

El informe indicó que entre septiembre del año pasado y el mismo mes de este año, los costos de los insumos para la construcción mostraron las siguientes subas:

22,4% en pinturas para construcción;

12,8% en hormigón elaborado;

12,2% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción);

5,2% en hierro redondo y aceros para la construcción;

4,6% en cemento pórtland;

1,2% en placas de yeso; y 0,5% en asfalto.

Por otra parte, se observaron bajas en:

Mosaicos graníticos y calcáreos: 15%;

Artículos sanitarios de cerámica: 8,2%;

Yeso: 7,7%;

Pisos y revestimientos cerámicos: 7,4%;

Ladrillos huecos: 0,7%;

Cales: 0,2%.

Finalmente, los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado. En agosto de 2026, último dato disponible, ese indicador registró una suba del 1,7% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado en los primeros ocho meses del año, el indicador presentó una alza del 0,8% con respecto al mismo período del año anterior. (TN)