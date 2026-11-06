El riesgo país cede a 895 puntos

El riesgo país desciende a 895 puntos básicos como consecuencia de un rebote en el precio de los bonos de la deuda argentina de hasta 1,1%, al promediar la rueda de este viernes.

La cotización corresponde a las operaciones que se están realizando en Wall Street, mientras que la Bolsa de Buenos Aires permanece cerrada al no haber bancos por la celebración del Día del Bancario.

El índice soberano cae 32 puntos, luego de que en la víspera alcanzara los 927 puntos por un efecto combinado del mal clima global y la incertidumbre sobre el futuro político local.

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No obstante, el valor de 895 puntos es el más alto desde el viernes previo a las elecciones de medio término del año pasado.

Por su parte, los ADRs también exhiben una parcial recuperación luego de la fuerte caída que sufrieron el jueves.

Los inversores siguen mostrando sus dudas acerca de cómo el Gobierno mantendrá el rumbo ante el deterioro de las variables que impactan en la microeconomía.

Las operaciones en el mercado local no se reanudarán hasta el miércoles 11 de noviembre.

En el mercado cambiario solo hay cotización del dólar “blue”, que se ubica en $ 1.540 y $ 1.570 para la compra y la venta, respectivamente. (NA)