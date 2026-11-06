El Gobierno volvió a ajustar a las provincias y a recortar subsidios para mantener el superávit

El gasto primario cayó 5,5% en octubre por recortes en transferencias a provincias y subsidios, según reveló un informe privado.

De esta forma, el acumulado de los primeros diez meses del año registra un descenso del 3,3% real.

La Asignación Universal por Hijo fue la única partida social que mostró un crecimiento en el mes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los datos corresponden a un informe de la consultora Analytica.

La contracción mensual estuvo explicada principalmente por la reducción en las transferencias a las provincias, que registraron una caída del 56,5% interanual en términos reales.

En segundo lugar se ubicaron los subsidios económicos, que se redujeron un 32,6% interanual real, con bajas del 26,2% en energía y del 55,8% en transporte.

Asimismo, las transferencias a la empresa CAMMESA disminuyeron un 28,5% interanual real, mientras que la obra pública cayó un 21,4% en términos reales.

El informe indica que la baja en los subsidios al transporte "se explica principalmente por la ausencia de transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte".

En contraste, la medición registró un incremento en el área de protección social. Sobre este aspecto, el informe detalla que "la única partida que mostró un aumento real relevante en el mes fue asignaciones familiares + AUH (+1,5% i.a. real)", empujada por la AUH con un alza del 2,7% real. En cambio, las asignaciones familiares cayeron un 0,6% real.

El estudio atribuye esta diferencia a la evolución de los beneficiarios: los titulares de asignaciones familiares disminuyeron un 4,8% interanual, mientras que los de la AUH se incrementaron un 1% interanual.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, las transferencias a provincias mantuvieron el mayor recorte con un descenso del 61% interanual real.

Por su parte, los programas sociales cayeron un 22,7% acumulado, donde "la mayor incidencia correspondió al programa 'Volver al Trabajo' (-54,3%), cuyos montos permanecieron congelados hasta junio, cuando finalmente fue eliminado".

Al cierre de octubre, la deuda flotante acumulada de la Administración Nacional se ubicó en $2,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB. (N/A)