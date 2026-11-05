Una diputada paraguaya denunció que el presidente Santiago Peña escapó a la Argentina

La legisladora paraguaya Johana Ortega pidió información a la presidencia del Congreso sobre una presunta huida de Santiago Peña al país.

“Queremos saber si ha recibido información de alguna comunicación del presidente Santiago Peña sobre una salida del país, porque se está afirmando que ya pisó suelo argentino”, aseguró la diputada.

“Sería una segunda violación a la Constitución”, agregó.

Este jueves se difundieron versiones periodísticas que afirmaban que Peña habría cruzado a territorio argentino. El Gobierno de Milei desmintió la información.

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Una de esas versiones involucra a un presunto piloto paraguayo que contó que el Presidente habría llegado a Mendoza.

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Santiago Peña, en un escenario marcado por la renuncia del mandatario y un escándalo financiero vinculado al Ueno Bank.

La sesión en el Congreso se llevaba adelante mientras en las inmediaciones del recinto se realizaba una fuerte manifestación en contra del Presidente. Incluso se registraron incidentes con la policía.

Finalmente no hubo quórum en la sesión bicameral que buscaba resolver la renuncia de Peña y si se avanzaba o no con el juicio político. (TN)

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