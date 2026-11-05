Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay

Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de la crisis por la intervención de Ueno Bank y antes de que el Congreso debatiera un pedido de juicio político en su contra. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República", afirmó.

A través de un video en su cuenta de la red social X, Peña sostuvo que su salida busca preservar "la estabilidad", "la paz social" y las instituciones democráticas del país. "Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay", dijo el ahora exmandatario, quien pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento falló a la confianza recibida.

El discurso puso el foco en los ahorristas afectados por la situación de Ueno. "Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero", expresó. También reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos asegure la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos. La entidad tiene cerca de 3 millones de clientes y administraba entre USD 800 millones y USD 850 millones de dinero estatal, según Associated Press.

La renuncia llega después de que legisladores opositores y disidentes del oficialismo presentaran una acusación para destituirlo, con cuestionamientos por sus vínculos previos con el grupo controlador de Ueno. "Ninguna persona está por encima del Paraguay", concluyó Peña en su mensaje, con un llamado a respetar la democracia y superar la crisis institucional.

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El golpe final que precipitó la decisión de Peña lo dio Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien anunció que el Partido Colorado acompañaría el juicio político contra Peña.

"Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado", escribió Cartes en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, el exmandatario confirmó el respaldo de la bancada oficialista al pedido de destitución: "Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República".

El pronunciamiento adquirió una dimensión política especial: fue Cartes quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y quien controla la estructura del Partido Colorado. (Infobae)