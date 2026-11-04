Corralito en Paraguay: más de 3 millones de ahorristas exigen la devolución de su dinero y crecen las protestas

Más de tres millones de ahorristas paraguayos viven momentos de enorme incertidumbre por el virtual “corralito” que sufren un día después de la intervención del Ueno bank por problemas de solvencia.

Ocho directivos de la entidad comparecieron este miércoles ante el Ministerio Público de Paraguay para declarar ante los fiscales, mientras que diputados opositores presentaron un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y su vice por el escándalo.

Peña enfrenta fuertes cuestionamientos por haber sido accionista de Ueno Holding, vinculado al grupo propietario de Ueno Bank. Además, mantuvo sus vínculos empresariales hasta marzo de 2025.

El escándalo creció porque Peña nombró a quien entonces era el máximo responsable de Ueno Bank, Carlos Carvallo, para dirigir el Banco Central.

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El martes Carvallo anunció su renuncia al cargo.

Grupos de ahorristas se congregaron frente al Congreso para exigir la devolución de sus fondos virtualmente congelados desde la medida anunciada el martes.

“Que nos devuelvan el dinero primero”, aseguró a EFE Jorge Ramírez, uno de los organizadores de la vigilia montada frente al Parlamento.

Los ahorristas dijeron que pasarán la noche en el lugar.

También hubo protestas frente a la sede de la fiscalía, donde declararon los ocho directivos detenidos.

Al grito de “bandidos”, se quejaron del perjuicio causado por el banco que, hasta junio pasado contaba con 2,9 millones de clientes, según sus cifras, en un país de 6,1 millones de habitantes.

“200 millones tengo ahí“, gritaba un hombre frente a las cámaras, sin especificar si se trataba de guaraníes o dólares.

En tanto, el Banco Central aclaró que los ahorristas tienen una garantía de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica. Esto equivale a 36.700 dólares.

El pago debería concretarse en un plazo no superior a 15 días corridos desde la resolución oficial. La medida podría extenderse otros 15 más.

Pero además preocupa el pago de las jubilaciones.

Qué pasó con los directivos detenidos

Los ocho directivos del banco detenidos el martes pasaron la noche en dependencias policiales en Asunción tras entregarse a las autoridades. Hoy fueron trasladados hasta la fiscalía, esposados, con el rostro cubierto y vistiendo chalecos antibalas, resguardados por un fuerte operativo de seguridad.

Prestaron declaración el mayor accionista y uno de los fundadores del intervenido Ueno bank, Miguel Vásquez, y el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni.

También llegaron el miembro del directorio Julio Rey Fernández, los directores titulares, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller, así como el alto ejecutivo Miguel Ángel Almada, quien fue el último en presentarse la noche del martes ante la Justicia.

De igual forma fueron trasladadas hasta la sede de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción la alta ejecutiva Mariana Torres Rubiani y la segunda vicepresidente de la institución, Diana Mongelos González.