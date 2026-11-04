Crisis financiera en Paraguay: cerró uno de los bancos más importantes

El Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso este martes la intervención de Ueno Bank, uno de los más importantes del país, tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido por la regulación local.

Esto motivó una crisis, ante el temor de que otras entidades puedan tener problemas similares, y derivó en la salida del titular del BCP, Carlos Carvallo, por expreso pedido del presidente de Paraguay, Santiago Peña.

"He pedido la renuncia del titular del BCP, además, acordamos con los titulares de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autorice el uso de Fondos de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas. Insto a los legisladores a aprobarlo con toda celeridad", escribió Peña en la red social X.

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Además, el mandatario remarcó que el BCP "debe informar a toda la ciudadanía los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados".

Precisamente, Peña fue accionista de Ueno Holding hasta 2025 y designó al frente del BCP a Carvallo, otro ex directivo de Ueno. En tanto, algunos representantes de la oposición anunciaron que promoverán un juicio político contra el actual mandatario por presunto 'mal desempeño de sus funciones'.

La intervención de Ueno Bank se enmarca en la Ley N.º 2.334/03, que regula la garantía de depósitos y los procedimientos de resolución de entidades financieras. Por su parte, la Superintendencia de Bancos designará interventores para verificar la situación patrimonial y determinar los próximos pasos.

Una de las cuestiones que tiene en vilo a los clientes del banco es saber qué pasará con sus ahorros, ya que el Fondo de Garantías de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos, es decir, 228,3 millones de guaraníes, unos 38.300 dólares. Y para los depósitos que superen ese monto el BCP aseguró que buscará la "mayor protección posible".

La decisión de intervenir el Ueno Bank se concretó unos días después de que anunciara un plan de capitalización por 100 millones de dólares. Hasta septiembre pasado, Ueno Bank registraba depósitos por 2.836 millones de dólares; sin embargo, había experimentado una reducción de 95 millones en los fondos de sus clientes. (NA)