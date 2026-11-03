EE.UU. vota en las elecciones de medio término y Trump enfrenta una prueba clave para su presidencia

Donald Trump se juega este martes el futuro de su segunda presidencia en las elecciones de medio término en Estados Unidos.

En un escenario de guerra inconclusa con Irán que tuvo efectos negativos en la economía estadounidense, el presidente republicano se someterá a un virtual referéndum sobre su mandato bajo el riesgo latente de perder el control del Congreso.

Los republicanos dominan hoy ambos cuerpos legislativos, pero los sondeos vaticinan un triunfo demócrata holgado en la Cámara de Representantes. La lucha está puesta en el Senado, donde la oposición también es favorita.

Un eventual revés republicano condicionará los dos últimos años de gestión de gobierno y pondrá trabas a la administración republicana.

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“Una derrota amplia abre la puerta a investigaciones, posibles ‘impeachment’, dificultad en confirmar jueces y cargos claves, y posibles cierres de gobierno por diferencias presupuestarias con el Partido Demócrata”, advirtió a TN el analista Mariano de Alba, investigador venezolano asociado del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos en Reino Unido.

Trump, en campaña, ya abrió el paraguas: “Supongo que me convertiré en el ‘señor Veto’”, dijo el mandatario a la cadena Fox News.

Qué se elige este martes en Estados Unidos

Este martes los estadounidenses renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado (sobre un total de 100).

Hoy el Partido Republicano es dueño de 219 bancas en la Cámara de Representantes contra 214 en poder demócrata. En el Senado, el oficialismo cuenta con 53 senadores contra 47 de la oposición.

Pero habrá más poder en juego. También se elegirán 36 gobernadores y cientos de legisladores estatales en 46 estados, así como distintos cargos como fiscales, miembros de juntas escolares y sheriffs. Además, habrá numerosas consultas que van desde el aborto a cuestiones impositivas en ámbitos locales.

Los sondeos vaticinan una dura derrota republicana. La firma de pronósticos Decision Desk HQ señala que el Senado cambiaría a una mayoría de 52-48 a favor de los demócratas con una cómoda ventaja opositora de 241-194 en la Cámara de Representantes.

El oficialismo se arriesga a perder senadores en territorios tradicionalmente conservadores como Texas y Kansas, donde los demócratas no ganan una banca en la cámara alta desde 1932, hace 94 años.

Incluso, el ala socialista de los demócratas busca colocar a un número récord de diputados y senadores. De ser así, podría abrir el debate sobre el futuro de la política y la policía migratoria (ICE) que causó enormes cuestionamientos en la comunidad hispana y que influye mucho en el voto latino, más inclinado hacia la oposición.

Trump se aferra a las habituales “pifias” de las distintas encuestadoras en el mundo entero y asegura que sigue siendo un presidente muy popular, aunque los sondeos coinciden en que seis de cada diez estadounidenses rechazan su labor en la Casa Blanca.

El analista internacional Juan Negri dijo que, en caso de derrota, “es probable que Trump se ponga confrontativo” y amenace con vetar cualquier iniciativa demócrata.

“También va a minimizar la derrota”, indicó.

De Alba coincidió: “Probablemente minimizará el resultado en público, aunque en la práctica le pese. Lo más factible es que siga tratando de adelantar su agenda doméstica vía órdenes ejecutivas y si encuentra muchos obstáculos, enfocarse más en temas de política exterior”.

Cuándo se conocerán los resultados

Los resultados no serán inmediatos. La gran diferencia horaria vigente en el país hará que varios estados cierren sus mesas electorales cerca de la medianoche de este martes en la Argentina.

Además, el conteo suele demorarse varios días porque se deben contar los votos emitidos por correo, muchísimos de los cuales fueron expedidos pero aún no llegaron a destino. Se deben contar incluso los sufragios enviados con fecha de este martes.

Se calcula que ya votaron 53 millones de estadounidenses.

La población con derecho a voto asciende a 240 millones de personas, pero se estima que entre 160 y 200 millones se suelen registrar para votar.

En su diálogo con el canal TN, De Alba dijo que la “principal incógnita” pasa por “si Trump toma un eventual resultado adverso como efectivamente el ocaso de su presidencia y abre la puerta y la competencia dentro del Partido Republicano para que se decida quién va a ser el candidato en 2028, cuando obviamente él va a querer jugar un rol crucial en seleccionar e influenciar a esa persona”.

“De tal manera que su reacción no la preveo como un viraje o un cambio radical. Seguirá tratando de hacer lo que viene haciendo, pero con más énfasis en iniciativas y proyectos que para él lo encumbren más en la historia”, concluyó. (TN)