Seis vuelos recibieron amenazas de bomba en Europa y activaron operativos de seguridad

Seis vuelos comerciales recibieron amenazas de bomba este martes en distintos puntos de Europa, lo que obligó a activar protocolos de seguridad en varios aeropuertos. Las alertas involucraron a aeronaves que se dirigían a Varsovia, Murcia, Sofía y Roma.

Dos de los vuelos tenían como destino la capital de Polonia. Uno había partido de Londres y era operado por la compañía LOT: fue desviado al aeropuerto de Modlin, ubicado a unos 36 kilómetros de Varsovia. El otro, de la aerolínea SAS y procedente de Copenhague, aterrizó en el aeropuerto Chopin.

En el caso del vuelo de LOT, el aeropuerto de Modlin suspendió temporalmente sus operaciones mientras se realizaban las inspecciones. La actividad se reanudó menos de dos horas después, una vez descartada la presencia de explosivos. En Chopin, en tanto, se mantuvo el funcionamiento, aunque una de sus pistas permaneció cerrada durante el operativo.

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Otro de los episodios involucró a un avión de Ryanair que cubría la ruta entre Mánchester, en Reino Unido, y Murcia, en el sureste de España. La aeronave aterrizó a las 10.50 y fue inspeccionada por efectivos de emergencia, Policía Nacional y especialistas en desactivación de explosivos. Los controles no detectaron artefactos y la amenaza fue descartada. A bordo viajaban 114 pasajeros y siete tripulantes.

También recibieron amenazas dos vuelos de Ryanair que se dirigían a Roma desde Lisboa y Dublín. El avión procedente de Dublín fue escoltado por las Fuerzas Aéreas italianas hasta su aterrizaje en el aeropuerto de Fiumicino. Allí, las autoridades revisaron las aeronaves, los equipajes y a los pasajeros, sin encontrar explosivos.

El sexto caso correspondió a un avión procedente de Tel Aviv, Israel, que aterrizó en Sofía, Bulgaria, tras una amenaza de bomba enviada por correo electrónico. La aeronave fue trasladada a un sector alejado de la terminal y de otros aviones para ser inspeccionada.

El secretario jefe del Ministerio del Interior búlgaro, Lyubomir Nikolov, señaló que hasta el momento no había indicios de que se tratara de un intento de atentado terrorista. Además, informó que se reforzaron las medidas de seguridad en los aeropuertos. (El País)